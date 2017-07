Más obras del Municipio de Goya: Gerardo Bassi inauguró cinco cuadras de ripio, iluminación y cordón cuneta en la zona Norte

Acompañado de funcionarios, concejales, vecinos y vecinalistas de la zona, el intendente Gerardo Bassi inauguró el tramo de calle Yapeyú, desde Av. Madariaga hasta Paso de los Libres, este jueves por la noche. Luego de una lluvia caída en la ciudad, el equipo municipal celebró la finalización de una obra tan esperada por muchos vecinos.“Agradecerle al Sr. Intendente que nos da esta oportunidad para presentarnos entre la gente, que nadie no nos dio nunca. Muchos años hace que estoy en la Municipalidad. Desde 1989 que estoy en la Municipalidad y nunca sentimos esto, que nos dan un lugar” dijo Sergio Sotelo, uno de los trabajadores municipales que intervino en la obra.Mario Romero, vecino de la zona, destacó el ímpetu del intendente: “No se queda quieto, siempre está andando. Hoy pensamos que con la lluvia no iba a inaugurar y sin embargo está acá”.La obra comprende una respuesta a uno de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo. La presidenta de la Comisión Vecinal del Barrio 9 de Julio, Lucía Da Silva Cardozo contó cómo se logró: “Lo hicimos hace tres años en una hoja de papel con la Sra. Celina Obregón. Siempre que lo encontraba al intendente o a Vicentín, de Obras Públicas, les recordaba. Porque hubo mucha gente que votó y ganamos por amplio margen. Así se fue gestando esto hasta el día de hoy, en que estamos todos celebrando. Quedó muy lindo así que por eso agradezco al intendente y a todo su equipo”.El presidente del Consejo Vecinal del Barrio Yapeyú, Fidel Romero, mencionó los barrios que formaron parte del proyecto presentado en el Presupuesto Participativo y destacó la importancia de la obra para la zona: “Hoy es un anhelo cumplido para más de 700 vecinos que necesitaban esta obra. Gracias al Sr. Intendente que nos dio la oportunidad de decidir cuáles eran las prioridades de nuestra ciudad. Para nosotros era muy importante descongestionar la calle Pago Largo, que era de doble mano y habían ocurrido muchos accidentes”.“Esta es una obra maravillosa, además del ripio y cordón cuneta se han hecho 50 o 60 metros de conexión del caño maestro de agua, conexiones domiciliarias (que son cosas que no se ven); una luminaria que cuesta cara, así que les recomiendo a los vecinos que cuiden y acompañen a esta gestión” dijo Mario Díaz, director de Obras.El diputado nacional Oscar Alberto Macías ponderó también la dedicación y entrega del intendente Gerardo Bassi: “Tenemos un intendente que anda, labura y lo admiro por la capacidad de trabajo. Se me escapó recién, estaba en el Municipio cuando yo salí, llego acá y ya estaba. No sé cómo hace para llegar tan rápido”; describió algunas gestiones realizadas en conjunto para Goya y pidió a los vecinos acompañamiento para las próximas elecciones: “Así es que les pido el apoyo para seguir trabajando juntos y demostrar que Goya puede crecer; juntos podemos muchísimas cosas más”.El último orador de la noche fue el intendente Gerardo Bassi, que destacó una vez más el rol de los trabajadores municipales que intervienen en las grandes obras pero que también mantienen las plazas y todos los sectores públicos de la ciudad; agradeció las palabras y acompañamiento del diputado nacional Oscar Macías; defendió a la gestión de varias embestidas mediáticas; mencionó la inauguración de la Plaza Padre Federico Grote y la posterior presentación del libro de la vida del cura misionero, precursor de los derechos de los trabajadores; contó también de la presentación de la tesis doctoral del secretario de Educación, Daniel Lesteime, a través de un audiovisual presentado el miércoles en la Escuela Normal; recordó varias políticas de estado como los Derechos Humanos, la Salud y otras más para defender.