Más obras: Junto a los vecinos, el Intendente Bassi inauguró cordón cuneta, iluminación y ripio en calle Rolón

Teniendo en cuenta varios pronósticos de lluvias, la Municipalidad quiso terminar la obra e inaugurarla anoche en la esquina de Rolón y José María Paz donde se destacó la alegría y conformidad de los vecinos por las obras. El cordón cuneta, el ripio y la iluminación se realizaron con una fuerte inversión económica de la Municipalidad y les permitirá transitar mejor y libres de barro a cientos de habitantes de los barrios del sur.

Muchos vecinos del barrio Villa Vital estuvieron acompañando al intendente Gerardo Bassi quien anoche inauguró las obras de enripiado, cordón cuneta e iluminación de ocho cuadras de la calle Rolón desde Hipólíto Yrigoyen a Avenida Diaz Colodrero.

En el acto, Dolores “Chingui” Cabral, quien es parte del equipo de gobierno municipal de Mercedes y candidata a concejal del PJ de esa localidad contó que estuvo recorriendo la calle Rolón junto al intendente Bassi y pudo ser testigo de las muestras de cariño y agradecimiento de los frentistas. Entre otras cosas mencionó: “Esta es una fiesta inclusiva. Que nos regocija el alma al caminar esta calle con el profesor Bassi, y ver a tanta gente. Y nos decían los vecinos: “estamos en una jungla y la gestión del profe es una caricia para los vecinos”. Y avanzando en la calle otro más nos dice “gracias porque todo mejoró y voy a vender más”. Tenían una alegría en estos días donde la alegría no es común, donde día a día la gente pierde un derecho”.

“Nos vamos a Mercedes con este mensaje: que Goya puede y Goya acaricia a cada uno de sus pobladores con estas mejoras, que solo unidos podemos”, expresó la docente mercedeña.



OBRAS REALIZADAS

Por su parte el director de Servicios, Nicolás Daveta comentó: “Uno se pone contento al ver que el municipio avanza. Estos barrios estuvieron abandonados mucho tiempo pero hubo un intendente, el profesor Bassi quien miró e instruyó a realizar obras sustanciales para mejorar la calidad de vida no solo con el cordón cuneta la iluminación, el ripio en la calle Rolón sino en distintas calles adyacentes como la 9 de Julio; la calle José María Paz que estamos concluyendo en última cuadra de cordón cuneta; la utilización de luminarias”.

“Venimos avanzando en el barrio Villa Vital y en el Alberdi que estuvieron postergados por distintos años de gestiones anteriores y trabajando activamente para brindar estas soluciones y en poco tiempo vamos a avanzar con asfalto en caliente y vamos a continuar con este tipo de obras que sirven para mejorar las condiciones para transitar, mejorar la calidad y venta de los comercios” dijo.

Por su parte Mario Diaz comentó que previamente los vecinos hicieron reclamos por el mal estado de las calles, y por el barro. Pero que las obras fueron bien recibidas.

En este aspecto, dijo: “Estamos contentos. El tema del ripio es importante. En esta zona hemos tenido muchos problemas y críticas de los vecinos pero fue importante porque después reconocieron y después nos agradecieron. Son ustedes los que van disfrutar esto gracias a nuestro Intendente quien nos autorizó a hacer este tipo de trabajo”.

“Hemos tenido una cuadra que nos jugó una mala pasada debido al mal tiempo: tuvimos 60 días durante los cuales no podíamos arreglar esa cuadra, gracias por la paciencia”, dijo.

Seguidamente, el director a cargo de Luminotecnia, Lisandro Paleari detalló que en la calle Rolón se instalaron lámparas y postes para mejorar la iluminación del sector. En ese aspecto dijo: “Quedó muy lindo. Se instalaron 8 postes con 3 postes por cuadra, 24 postes en total. Con una inversión de unos 70 mil pesos se pusieron equipos de 250 watts cada uno. Realmente, el ripio cambia el aspecto de la calle pero también la iluminación, sobre todo por la seguridad. Hoy los vecinos se sentirán más seguros y tenemos proyectad avanzar con muchas cuadras de iluminación. Este tipo de obras son una política de Estado municipal y no tengo dudas de que si hay algo va a quedar en esta primera gestión del profe es la cantidad de cuadra de iluminación ejecutada”.



INTENDENTE BASSI

Finalmente, antes de declarar inauguradas las obras el intendente Bassi habló con su habitual tono electrizante y emotivo sobre la marcha de su gestión y de sus principales políticas.

Entre otros conceptos dijo: “Vamos a estar muy cerca de los vecinos. Estoy energizado porque he sentido mucho cariño durante estos últimos días que pasamos acá. He sentido el afecto de la gente. Nada se construye con tristeza, debemos construir con alegría, con afecto, con cariño. No son tiempos fáciles. Yo sabía que muchos vecinos venían pidiendo obras, porque tenían mucho barro y greda. Porque muchas veces cuando metemos la cloaca los tubos del agua y nos llueve y se mete el agua, y el rio crecido las napas están acá nomás. Pero hemos sacado enorme cantidad de barro. Pusimos tierra nueva, compactamos, pusimos el estabilizado, se terminaron los cordones cuneta; se hicieron todas las conexiones con el caño como correspondía, se compraron postes, se pusieron las luces”.

“Inauguramos hoy porque para este miércoles tenemos pronóstico de lluvia y tenemos ganas de hacer”, recalcó.

En otra parte de su discurso, el intendente dijo: “Son tiempos muy difíciles y se necesita de ese Estado presente y cercano para resolver día a día porque es importante”.

El jefe comunal hizo un repaso de las acciones llevadas a cabo por el gobierno que encabeza en estos últimos tiempos. Y en la parte final de su mensaje expresó: “No le vamos a aflojar. Viene un tiempo intenso de todo tipo de habladurías y vamos a contestar con el brazo extendido, con el corazón abierto, vamos a contestar ocupándonos de los vecinos. Estamos intentando dar respuestas con una manta corta. Cada intendente intenta sostener como puede y como debe con enorme responsabilidad no solo con obras de infraestructura sino con cosas que tienen que ver con el espíritu”.

Se refirió a las próximas elecciones y dijo. “Vamos a tener la herramienta para premiar o castigar y poner nuevamente en una elección iluminación para darles a nuestras nuevas autoridades la posibilidad de poder seguir haciendo cosas, porque venimos a la vida a ser felices y solamente unidos Goya a va seguir haciendo más”..