Un millar de niños disfrutó del “Che Pibe Vení a Jugar” en el sur de la ciudad de Goya

Las actividades se desarrollaron el domingo en el espacio verde del Barrio “Los Eucaliptos”, en la zona sur de la ciudad. Contaron con la participación de más de un millar de niños y adolescentes de barrios goyanos y comunas vecinas. El programa “Che pibe” es organizado por la Dirección Municipal de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social y que desde la gestión Profe Gerardo Bassi, busca generar pasión por la actividad física y deportiva.Con rotundo éxito se realizó en la tarde del domingo una nueva edición de los juegos deportivos recreativos “Che Pibe… vení a jugar”, organizado por la Municipalidad de Goya. Una jornada a pleno sol fue el marco ideal para la masiva participación de chicos de diferentes barrios, escuelas y clubes; mayoritariamente de la zona sur de la ciudad que se dieron cita en el Playón deportivo del barrio “Los Eucaliptos”.Las actividades se pusieron en marcha aproximadamente desde las 14 y fueron coordinadas por el conjunto de los profesores de Educación Física provenientes de la Dirección de Deportes, encabezados por el profesor Armando Gómez.Durante la jornada, los niños participaron de la disputa en partidos de fútbol correspondientes a un torneo inter-barrial; jugando encuentros en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14 en cuatro canchas adaptadas.También se ofrecieron prácticas y exhibiciones de disciplinas deportivas como Vóley, Atletismo, Zumba y Taekwondo.La Municipalidad de Goya, una vez más les brindó a los chicos distintos juegos recreativos, organizando además un concurso de barriletes, con peloteros y música en vivo.Tomaron parte de este nuevo “Che Pibe”, niños provenientes de todos los barrios de Goya, con la participación de chicos de las comunas de Esquina y Santa Lucía. Todas las actividades, fueron libres y gratuitas.Al promediar la jornada visitó el espacio deportivo el intendente municipal, Gerardo Bassi, quien compartió un momento de los juegos junto al director Municipal de Deportes, Armando Gómez, el secretario de Desarrollo humano y Promoción Social, Gonzalo Guido y departió con los vecinos de toda la ciudad.Cabe recordar, que la primera edición del programa “Che Pibe” se realizó el 14 de junio de 2008, en el mismo barrio “Los Eucaliptos” por iniciativa del actual intendente Gerardo Bassi, quien entonces ejercía el cargo de Director de Deportes de la Municipalidad. El “Che Pibe”, comenzó con el objetivo de alentar y promover el amor por el deporte y el respeto a las reglas de juego, siendo hoy uno de los pilares básicos de la actual gestión municipal.