Energía eléctrica: 7.300 goyanos se beneficiaran con la Tarjeta Verde

Es un plástico que permitirá a más de 7.300 personas de Goya acceder a descuentos del 20% en sus facturas de luz y agua. Así lo reveló el subinterventor de la DPEC, Alfredo Aun quien explicó que el beneficio es para quienes pagan la tarifa social.En declaraciones al programaque se emite por, el funcionario Alfredo Aun explicó: “Hoy muchos usuarios, el 30 por ciento, tiene tarifa social pero por ahí no conocen el valor que debería tener la factura, porque continúa este procedimiento de la tarifa social”,Alfredo Aun dijo: “Lo que ocurre en Goya es que tiene 22 mil usuarios. De estos, 7.300 tiene tarifa social y ahora lo que se adiciona es que en el momento de pago, cuando vayan a pagar utilizando medios como Rapi Pago, Pago Fácil y Multipago que es utilizado por el 95 por ciento de los usuarios, cuando vayan a pagar se le adicionará un descuento del 20 por ciento en tanto y cuanto paguen su factura. Es importante lo que se implementa con la tarjeta verde porque nos permite tener la fluidez de los pagos y eso a su vez nos permite atender nuestras obligaciones con el mercado energético”.“Son 7.300 tarjetas para Goya”, puntualizó.Alfredo Aun habló detalladamente de las razones por las que el gobierno nacional quitará los subsidios a la energía eléctrica. Y dijo: “Lo que se trata es que el gobierno nacional cuando comenzó este proceso de quita de los subsidios tiene un objetivo central que es reducir la pobreza, vinculado con reducir la inflación, lo que implica reducir el déficit fiscal, lo que implica reducir muchos subsidios que tienen un impacto desde el punto de vista fiscal. Hay dos grandes subsidios, los orientados al transporte y los orientados a la energía eléctrica. En la parte nuestra el gobierno nacional viene en un proceso de quita de subsidios. La energía tiene un valor. Tiene tres etapas: la generación, el transporte, la distribución. Los generadores venden a una empresa CAMMESA, que concentra el mercado de la generación. Utilizan empresas transportistas y la que compramos somos las distribuidoras”.“El valor medio de la energía es 1.400 pesos que paga CAMMESA a los generadores. A su vez, las distribuidoras pagamos a CAMMESA un promedio de 500 o 600 pesos. La diferencia entre lo que vale y nos cobran a los que somos la última etapa de este proceso se financia con subsidio del Estado nacional”, dijo Aun.“Esto era una situación mucho peor, recuerden que cuando el gobierno anterior prácticamente subsidiaba la totalidad, era mucho mayor, esto naturalmente tiene implicancias: no es que nadie lo paga. Se pagaba con déficit fiscal, inflación, ahora el gobierno comienza la quita y reducción de la inflación, y en este proceso de quita de subsidio tiene un impacto en algunas familias cuyos recursos no alcanzan para atender todos los servicios”, expresó.“Entonces, el gobierno implementa la tarifa social, que hoy implica pagar un 50 por ciento de lo que realmente vale, para la Nación tiene mucha importancia porque abarca un número muy grande de usuarios”, indicó el Subinterventor de la DPEC.