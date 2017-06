En el Obispado de Goya: Actividades por el “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”

El programa de actividades, es organizado para reflexionar sobre la problemática del uso indebido y tráfico ilícito de drogas comenzó este lunes a la mañana con una conferencia de prensa en el Obispado de Goya; acompañado del jefe comunal Gerardo H. Bassi, el obispo Adolfo Cancín, entre otros referentes institucionales. Continuó con una jornada en la plaza Mitre y culmina con una misa en la Catedral.El intendente Gerardo Bassi formó parte este lunes de la conferencia de prensa por el “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se realizó en el Obispado. En ese marco, la Municipalidad de Goya y otras organizaciones decidieron llevar a cabo una jornada conmemorativa de la fecha, concebida como puntapié inicial que dispare actividades de prevención y concientización en la comunidad educativa.En la ocasión hizo uso de la palabra el intendente Gerardo Bassi, quien dejó un claro mensaje respecto a que el Estado debe tener un papel preponderante en la lucha contra las adicciones y sostuvo: “Creo que es poner el pensamiento en acción, están nuestros pibes. A veces la mejor forma de que tengamos la posibilidad de entender es pensar seriamente en que el próximo que cae en esta adicción puede ser uno propio, un hijo o nieto. Cuando uno termina de educar al último hijo y cree que ya está encaminado, el nieto empieza a tener 11 o 12 años y empezamos de vuelta”.El jefe comunal también expresó que: “Es duro, difícil. En algún momento del Estado no se hablaba, se decía. De ninguna manera. Una sociedad con pibes tirados en la banquina no es posible. Nuestro Papa, también invita al fuerte compromiso de todos. Además están los medios en esta sociedad tan consumista y comercializada, que solamente nos hablan de que los exitosos deben tener exageradamente mucho para ser felices. Es tiempo de replantearse, que con mucho menos vamos a ser mucho más felices”.Por su parte, el obispo Adolfo Canecin dijo: “Quiero invitar a todos los que están acá y los destinatarios de la conferencia a tener una actitud no derrotista, no pesimista. Sino de esperanza, porque el que más está involucrado a favor de la vida es Dios. Porque él es la vida y Jesús dice:. El designio de Dios es la vida no la muerte. La gloria de Dios es el hombre viviente, el hombre de pie para dar gloria a Dios. Tenemos que luchar para que todos estemos de pie, con vida en abundancia. La muerte está tan lejos conforme sea el proyecto personal de vida. Hacia allí tenemos que apuntar, para que todo adolescente o niño pueda tener un proyecto personal de vida, tener la mochila con el equipo necesario. Y que si mañana continúa la oferta y si me invitan -en referencia al niño o adolescente- a consumir, el gran éxito nuestro será decirle al vendedor de drogas. Pero para eso tenemos que seguir trabajando mucho en la línea de la prevención mancomunadamente con una actitud de confianza, esperanza. Dios está a favor de la vida”.“Esto es muy lindo. Que nos quede ver esta problemática como una oportunidad para encontrarnos como ahora, juntos, frente a este desafío común; mañana vendrán otros desafíos comunes donde nos van a exigir sentarnos juntos, accionar juntos y luego hay actividades que cada institución tiene”.“Pero hay cosas que nos reclaman un accionar juntos, inclusive los hermanos que profesan otra fe, sabemos que trabajan muy bien. Debemos juntar y ofrecer una red amplia en la línea de la prevención, de la rehabilitación todos juntos para ayudar al Estado y secundar las actividades del Estado municipal, provincial o nacional, cuando van accionando en la lucha contra la oferta del narcotráfico y narcomenudeo. Nos tiene que quedar este sabor: estamos, juntos vamos por delante, no es solo como el quijote que lucha contra molinos de viento; ánimo a seguir adelante”, finalizó Canecín.En la conferencia, tambien habló el director de Salud Mental y Prevención de las Adicciones, Daniel Delguis quien expresó: “Como dijo el obispo, es el Día internacional y me surgen un montón de ideas, de autocriticas respecto a estos treinta años. Salió una nota del SEDRONAR que dice que se duplicó el consumo de cocaína en el país, en algún punto algo está fallando. Me parece muy importante que un gobierno municipal como el del profe Bassi tome la iniciativa de crear esta Dirección y empezar un trabajo arduo. Como sabemos las políticas públicas tienen que tener continuidad en el tiempo. Me parece importante este grupo humano que se ha juntado para ver si podemos estructurar una campaña en asistencia, empezar este trabajo. Todos tenemos que estar comprometidos y realmente empecemos como autocritica para poder volcar en una mesa de trabajo y de esa manera salir adelante, con capacitación, con el trabajo en conjunto, con el trabajo interdisciplinario y esto que se plantea que después de diez años de trabajo tenga que hacer como un cierre o un pronóstico incierto sobre la institución es común en las ONG del país, conozco muchas instituciones que han cerrado por falta de apoyo”.“Hoy la SEDRONAR está trabajando mucho en prevención, en asistencia; el presupuesto es muy bajo, es algo que tenemos que trabajar todos en conjunto y ver qué pasa con la asistencia, tenemos solo una terapéutica de y no alcanza, tenemos que repensar esta situación, creo que estos treinta años no se si fueron positivos o no pero es importante la autocrítica y sentarnos en una mesa de trabajo y hacer una planificación como tiene que ser”, remarcó el funcionario municipal.A las 10:00, se colocaron las Banderas de las “Promos” en la plaza Mitre, dando apertura a la jornada. Hubo números musicales y obras de teatro, con la participación especial de los institutos Santa Teresa y Alberti.A las 11:45, se expusieron los lemas elaborados por los colegios y se anunció el lema ganador. A las 12:00 compartieron testimonios, palabras alusivas, reflexión y cierre.A las 19:30 en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, finalizará con la Santa Misa.