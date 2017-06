Liga Goyana: Central le ganó con lo justo a San Ramón y alcanzó la cima

Un triunfo que le permite alcanzar transitoriamente a Huracán en el liderazgo del certamen es el que logró Central Goya por 3-2 frente a San Ramón, en el cotejo más destacado de la jornada cuatro del Oficial de Primera División.

Agustín Sánchez e Iván Valenzuela convirtieron para el ganador; y Miguel Aguirre para el perdedor, que terminó con nueve por las expulsiones de Cristian Maidana y Matías Alcaráz. Una buena cantidad de público le puso color y calor al espectáculo en la tarde de ayer en el "Pedro Celestino López".

En Lavalle se jugó el otro encuentro que completó esta nueva ronda. Deportivo Cañonazo y Benjamín Matienzo igualaron 1 a 1. Previamente, en la divisional tercera, la victoria le correspondió al "Aurinegro" de la Avenida José Jacinto Rolón por 3 a 0.



INTENSO Y DE DIENTES APRETADOS

Los dos salieron a jugar el "partido" de la fecha sin regalar nada y con similar planteo táctico: un 4-4-2. El ritmo fue frenético de principio a fin en la etapa inicial. Hubo mucha presión y en todos los sectores lo que obligaba a tener que desprenderse rápido del balón. Nadie se podía quedar quieto o estar desatento porque ambos entrenadores exigían el máximo esfuerzo desde afuera.

Iban 7' cuando el "Negro" golpeó de manera impensada. Un pelotazo largo aprovechando el viento a favor "cayó" entre los zagueros, el pique largo les impidió poder rechazar, Sánchez atento la fue a buscar y ante la tardía salida de Silvero definió con un toque suave y por arriba. 1 a 0.

En la intensidad del juego y en la zona clave del mediocampo el local lograba sacar una ligera diferencia a partir del manejo de Palacios e Iván Valenzuela, más la salida por los costados de Nico Valenzuela y Cáceres. El visitante lucía impreciso. No aportaban los que más saben, el Chopo Montiel, Borda o Iriarte, y era confusa la proyección por las bandas de Gutiérrez y Florentín.

A los 18' y a la salida de un tiro libre, Iván Valenzuela envió un centro cerrado que por muy poco no la alcanzó a conectar Márquez por el segundo palo. El "Rojo" recién se acercó con peligro a los 33', cuando Montiel lo habilitó a Aguirre dentro del área y la media vuelta del nueve terminó en las manos de Bejarano.

Se cerraba la primera mitad cuando una mala salida entre Cáceres y Buffa le permitió al "Rojo" llegar a la igualdad. El volante la cedió para el lateral que ingenuamente se dejó ganar la posición, Aguirre escapó sólo y tras gambetear al arquero, convirtió con un preciso remate de derecha. La ley del ex tenía una vez más plena vigencia. 45' y el marcador 1 a 1.



ERROR QUE SE PAGA CARO

No difirió demasiado el trámite en el segundo tiempo. Siguió siendo vertiginoso e interesante aunque no abundaran las situaciones de peligro. Uno y otro buscaban con sus armas la posibilidad de quebrar al rival.

A los 13' Central metió un estiletazo mortal aprovechando un error del golero Silvero. Un desborde por derecha de Sánchez, el centro que parecía no iba a traer consecuencias, sin embargo el balón se le escapó al uno visitante e Iván Valenzuela que andaba merodeando el área chica con un cabezazo corto convirtió el segundo.

San Ramón pretendió adelantarse pero no podía elaborar juego en mitad de cancha. Incluyó un delantero más, el Pela Fernández, con la idea de atacar con tres pero no encontró el modo de ganar en profundidad e inquietar a una defensa que se mostró muy firme.

La expulsión de Maidana tampoco ayudó y llegó en el momento en donde más intentaba apretar. El defensor le entró muy fuerte a Cáceres y a Enrique no le quedó otra que mostrarle roja directa. Iban 24'.

Seis minutos después lo pudo liquidar el "Negro" en una escapada a gran velocidad de Arce quien intentó definir cruzado pero su disparo dio en el cuerpo de Silvero y se fue al córner.

Ya con Matías Alcaráz adentro el "Rojo" se la jugó y casi lo empata por intermedio de Iriarte. El bombazo de media distancia del delantero explotó en el travesaño cuando Bejarano no tenía nada por hacer.

El cierre del encuentro trajo una nueva expulsión, la de Matías Alcaráz, quien extendió demasiado el brazo y lastimó a un Cáceres de gran tarea. Central aguantó a pie firme el resultado que le permite alcanzar a Huracán en el tope de las posiciones. Aunque cabe aclarar el "Celeste" tuvo fecha libre este fin de semana.



SINTESIS

CENTRAL GOYA 2: Rodrigo Efraín Bejarano; Leandro Nicolás Valenzuela, Jorge Andrés Márquez, Carlos Ezequiel Rivero y Alejandro Ezequiel Buffa; Rodrigo Alejandro Palacios, Julián Efraín Insaurralde, Iván Emanuel Valenzuela y Agustín Cáceres; Mario Agustín Sánchez y José Andrés Arce. D.T. César Gregorio Soto. Suplentes: Roberto Federico Flores Enzo Ariel Perrotta y Cristian Nicolás López.



ATLETICO SAN RAMON 1: Jonathan Ezequiel Silvero; José María Gutiérrez, Raúl Ricardo Ramírez, Cristian Joaquín Maidana y Gastón Maximiliano Florentín; Gustavo Alberto Avalos, Gastón Ezequiel Valenzuela, Maximiliano Nahuel Borda y Brian Gastón Montiel; Alejandro Miguel Aguirre y Tomás Andrés Iriarte. D.T. Carlos Alberto Gómez. Suplentes: Eduardo Juan Acevedo y Diego Vicente Berón.



CAMBIOS: Entretiempo, Nahuel Ariel Lizardia por Buffa (CG) y Rodolfo Ezequiel Fernández por Gutiérrez (SR); S.T. 34' Matías Eduardo Alcaráz por Aguirre (SR), 42' Kevin Andrés Zenón por Iriarte (SR) y 47' Santiago Nicolás Ortiz por Cáceres (CG).-



GOLES: P.T. 7' Mario Agustín Sánchez (CG) y 45' Alejandro Miguel Aguirre (SR). S.T. 13' Iván Emanuel Valenzuela (CG).-



EXPULSADOS: S.T. 24' Cristian Joaquín Maidana (SR) y 46' Matías Eduardo Alcaráz (SR).-



ARBITRO: Julio César Enrique (muy bien). ASISTENTES: Francisco Pedro Vargas y Adolfo Alejandro Kohler.-



TERCERA DIVISION: Central Goya 1 - Atlético San Ramón.-



ESTADIO: "Pedro Celestino López", del Club Atlético Central Goya.-



POSICIONES

Cumplidas cuatro fechas del Campeonato Oficial de Primera División "Ángel Tito Vecchia", así se encuentran las posiciones:

Huracán y Central Goya, 9 puntos; Sportivo Santa Lucía y Deportivo Municipal 5; Atlético San Ramón y Deportivo Cañonazo (Lavalle) 4; Benjamín Matienzo y Deportivo La Bahía 2 y Juventud Unida 1.-



PROXIMA FECHA (5TA.)

Benjamín Matienzo vs Central Goya Atlético San Ramón vs Deportivo Municipal Deportivo La Bahía vs Juventud Unida Sportivo Santa Lucía vs Huracán

Libre: Deportivo Cañonazo (Lavalle).

Por: Jorge Lemos