Con mucho éxito, se estrenó "La Casa de Bernarda Alba" en Candilejas

A sala llena, se estrenó el sábado a la noche en Candilejas, la obra “La casa de Bernarda Alba”. Con dirección de Carlos Ginocchi, la pieza de Federico Garcia Lorca se representó con mucho apoyo de la gente, que disfrutó de un espectáculo digno de la historia de Candilejas. El espectáculo se inició pasadas las 21,30 en la reacondicionada sala de calle San Martín. Como comentaría luego el doctor Carlos Ginocchi, el lugar fue sometido a diversas mejoras, como el mismo escenario, el recambio general de la instalación eléctrica, con la incorporación de cables a prueba de incendios; la colocación de equipos de aire acondicionado, incluyendo los camerinos; las mejoras generales en el sistema de sonido, como la de un micrófono ambiental. También, se notó una renovada estética en la sala misma, entre otras cosas.Carlos Ginocchi, con voz en off, le dio la bienvenida a los espectadores, habló de esta nueva etapa en la actividad de Candilejas a partir de la renovación de la sala. Y pronto, se levantó el telón, dando inicio a “La Casa de Bernarda Alba”. Al final de la pieza, los actores salieron a recibir los aplausos, y subió al escenario Grisela Echeverría quien dirigió unas palabras de agradecimiento al público. Anoche, se repitió la obra para los que no la pudieron ver. Fue, sin dudas, una forma muy adecuada de presentar la sala, con sus arreglos y mejoras, y para que el público volviera a reencontrarse con teatro del buen nivel que ofrece Candilejas desde hace décadas.La “Casa…” se inició con el sonido de fondo de unas campanas, y con una austera escenografía que la imaginación del espectador se encarga de enmarcar en un pueblo chico: poco más de media docena de sillas, y candelabros. Sale a escena con la gran responsabilidad de abrir la obra, una muy histriónica “Poncia”, y una de las protagonistas de esta versión de la obra de García Lorca. La aparición, luego de Bernarda Alba, representada por Elsa Benítez, quien hizo una versión poderosa de la viuda , y fue la encargada de la escena final pero que también se dio lugar para algunos chispazos de humor. Luego, las "hijas", en su lucha contra la represión materna, los tabúes de la sociedad, y sus deseos propios de la juventud, su lucha por el amor de un desconocido "El Romano", quien es protagonista implícito en esta historia. Otro personaje destacado, fue la hilarante "Abuela" vestida de novia, de 90 años, con alteraciones mentales y que fue representada por una muy admirable Silvia Casabonne. En el elenco están María Laura Cámera, Diana Luquez, Azucena Ojeda, Paula Zini, Verónica Fava.Es la conocida pero siempre actual historia de 9 mujeres que viven encerradas en la misma casa. La autoritaria Bernarda, quien al comienzo de la obra acaba de enviudar, pretende arrastrarlas a un luto absurdo que logra hacerlas infelices y enemistades entre sus hijas Angustias, Magdalena; Amalia; Martirio y Adela.Las 9 mujeres, al servicio de sus personajes, revelando lo mejor y lo peor de la condición humana femenina en este clásico, siempre vigente y que fue aggiornado en su vocabulario y modismos, etc.El logrado retrato de una sociedad cerrada ha hecho de este drama lorquiano un clásico de la escena universal. Y por la trama, parece no haber mejor lugar en la ciudad que el Teatro Candilejas para representarla.