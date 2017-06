Agricultores familiares reclaman más ayuda por la emergencia hídrica

Integrantes de la Mesa Provincial de Organizaciones Campesinas de Corrientes, reunidas el pasado miércoles en Corrientes, consideran que la ayuda del gobierno frente a las inundaciones sufridas por el sector es “escasa e insuficiente”. Reclaman mayor participación y celeridad en la aprobación de proyectos productivos."El agua se llevó todo. Perdimos chivos, ovejas y muchas vacas. Y las que quedaron hoy están sin pasto”, se lamentó Estela Maris Moreira, de la Sexta sección de San Luis del Palmar. “Esto ocurrió porque no se hicieron los desagües y dragados necesarios para que el agua drene hacia el Riachuelo. Agradecemos la ayuda en mercaderías y alimento para el ganado que estamos recibiendo, pero es insuficiente y reclamamos soluciones de fondo”, explicó la dirigente campesina.La situación de Estela Maris se repite en miles de familias campesinas del norte correntino. Desde el Ministerio de la Producción informaron que están distribuyendo alimento balanceado para el ganado, a razón de 300 kilos por familia y que comenzaron la construcción de desagües y dragado.Las organizaciones campesinas, nucleadas en la Mesa Provincial, consideran que esta ayuda es “insuficiente y escasa”. Además plantearon que “existe malestar porque muchos productores no pueden asistir a los lugares donde se entregan los certificados de emergencia “porque no tienen medios de movilidad y los caminos están totalmente anegados”. Hugo Bouchet, integrante de la Mesa Provincial, explicó que “Dos delegados participarán del Comité de emergencia provincial para explicar estas dificultades. También vamos a plantear al Ministerio de la Producción el retraso en la aprobación de los proyectos PISEAR (Proyectos de inclusión para pequeños productores) y la falta de participación de agricultores familiares en el Plan Ovino”.