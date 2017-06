Marcos Bassi: El justicialismo goyano no va a apoyar a ningún candidato en particular en las PASO

“Vamos a apoyar fuerte a todos por igual porque lo más importante es que el peronismo llegue al gobierno de la Provincia después de más de 40 años”, dejó en claro el Secretario general del Congreso del Partido Justicialista de Corrientes. Marcos Bassi, habló también de la derrota “inesperada” de Fabián Ríos a quien consideró un “cuadrazo” del justicialismo y remarcó que “Camau” Espínola “está muy bien en las encuestas” en Goya y toda la provincia.

“Hay varios compañeros y compañeras que tienen intenciones de participar de las PASO (Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias para diputados nacionales), que vienen recorriendo la provincia, y dialogando con cada uno de todos nosotros para ser precandidatos. Y en este momento donde el justicialismo está trabajando en un sentido de unidad, para tratar de llegar después de 40 años al gobierno de la provincia, me parece muy sano y muy bueno que distintos compañeros y compañeras pretendan ser candidatos”, sostuvo Marcos Bassi en referencia a los diversos nombres que se mencionan como postulantes a competir, el 13 de agosto, dentro del espacio “Juntos Somos más”, que lidera el PJ.

Y acotó: “Desde Goya, no le vamos a cerrar las puertas a nadie. Todos los compañeros y compañeras que quieran venir a Goya, que quieran reunirse con vecinos, con compañeros, caminar los barrios, los vamos a acompañar absolutamente a todos, sin hacer ninguna preferencia por nadie, porque estoy convencido que debemos acompañar y trabajar en un esquema solidario y de trabajo en equipo desde el peronismo”.



CANDIDATOS EN DANZA

A poco más de 24 horas del cierre de listas para inscribir precandidatos para las PASO en el frente comandado por el peronismo los nombres que se mencionan son los de Jorge Antonio Romero, Alejandro Karlen, Ángel Rodríguez, Agustín Payes.

Marcos Bassi dijo al respecto que “seguramente puede aparecer algún compañero o compañera más, y están en todo su derecho. Nosotros vamos a apoyar, sin hacer preferencia por nadie, siempre y cuando estén dentro del frente que impulsa la candidatura a gobernador de “Camau” Espínola, remarcó el dialogo con el programa “Haciendo camino” de Radio Power.

Consultado si el concejal Ariel Pereira también se presentaría a competir en las PASO de acuerdo a lo que expreso días atrás su par Pablo Monzón, Bassi manifestó “no hable en los últimos días con Ariel. Él tenía la intención de presentarse, venía trabajando fuerte para eso, pero hoy no puedo asegurar si va a ser candidato o no. Estaba con ganas y es totalmente respetable”.

En cuanto a si el justicialismo goyano se iba a pronunciar a favor de algún candidato dándole un apoyo explícito una vez que se confirmen los postulantes para PASO, el joven dirigente del PJ respondió en forma tajante: “No, de ninguna manera”.

Sin embargo, afirmó que “a los compañeros y compañeras que trabajen dentro de este frente, independientemente de para cual candidato, los vamos a apoyar fuertemente, porque lo más importante es que el peronismo llegue a la gobernación, que haya un trabajo en conjunto. Y que por distintas candidaturas a diputados no puede haber una sola diferencia dentro del justicialismo goyano ni tampoco correntino, porque lo más importante es volver al gobierno de la provincia después de 40 años”, enfatizo Marcos Bassi.



DERROTA EN CAPITAL

La derrota que para muchos fue inesperada en Corrientes Capital como afecto al peronismo correntino?, se le pregunto también al secretario general del Congreso Justicialista. “Obviamente todos los peronistas teníamos la esperanza, la confianza que Fabián Ríos iba a retener la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Todos estábamos confiados que después de cuatro años de crecimiento y de una enorme cantidad de cosas que se hicieron durante los años 2009-13 con “Camau” y ahora 2013-17 con Fabián con distintas obras a corto, mediano y largo plazo, la ciudadanía lo iba a reconocer, pero no fue así”.

“De todos modos creo que un 46 % es una muy buena elección para lo que siempre fue la Capital donde le cuesta ganar al peronismo, pero claramente la gente decidió votar otra cosa. Decidió votar a Eduardo Tassano que es un médico prestigioso, conocido y en definitiva, tomó esa decisión y cada vez que pasan estas cosas, lejos de enojarse o encapricharse, se debe ver dónde están las razones que hacen, que más allá de una excelente gestión, que hasta el radicalismo reconoce, los vecinos de Corrientes Capital, tomaron la decisión de cambiar después de 7 años y medio de crecimiento”, reflexionó Marcos Bassi.

Volvió a ponderar la performance alcanzada por Fabián Ríos, mas allá de considerar que el peronismo correntino debería evaluar, puertas adentro, porque no se ganó. “Pero me parece importante respetar el voto popular así como uno pide y lo decimos siempre en Goya que se respete lo que la gente vota, también se debe respetar el resultado de Capital, porque si no es muy fácil creer que la gente vota bien cuando lo vota a uno y se equivoca al votar otra alternativa”, subrayó Bassi.



FUTURO POLITICO DE RIOS

Acerca de cuál será el futuro político de Fabián Ríos que en esta semana rechazó ofrecimientos para ser candidato a vicegobernador por el PJ y a Diputado nacional, el joven dirigente sostuvo que “por el prestigio, la experiencia, el conocimiento, la militancia, el esfuerzo, el sacrificio, y un montón de virtudes que ha puesto al servicio de tantos años como dirigente político Fabián Ríos, lo primero que debe hacer uno es respetar la decisión que tomó”.

“Yo pensé que quizás Fabián iba a terminar siendo candidato en alguna de nuestras listas, porque obtener el 46 % en la Capital y ser reconocido en toda la provincia como un importante dirigente político y como una de las personas que llevó adelante claramente las banderas del justicialismo en estos últimos años en la Provincia, son semejante espalda para ser candidato en alguna lista. Pero, es una decisión para respetar la que tomó, independientemente de que sea un cuadrazo del peronismo, y que el justicialismo bajo ningún punto de vista puede desperdiciar”, recalcó Marcos Bassi.



ELECCION A INTENDENTE

Finalmente, y respecto a si las elecciones municipales se convocarían en la misma fecha que las de gobernador y vice, Bassi, contestó “es una de las opciones, se está evaluando, no está definido todavía. Es una opción importante que el Intendente convoque los comicios municipales en la misma fecha que para elegir al próximo gobernador”.

“Puede ser antes, después, o la misma fecha. Hoy me inclinaría que estaríamos más cerca de votar en la misma fecha, para concentrar todo el apoyo a nuestro candidato a gobernador “Camau” Espínola que está muy bien en las encuestas, no solo en toda la provincia sino particularmente en Goya donde es muy querido”, destacó Marcos Bassi.

Y añadió: “Le ha ido muy bien en 2015, y en 2013, cuando Ricardo Colombi le ganó la elección a gobernador por 4 a 5 puntos, en Goya “Camau” había ganado por más de 20 puntos de diferencia. Hay una amistad grande, una relación no solo política, sino personal y de amistad con el Intendente Gerardo Bassi y con mucha gente”, ponderó el dirigente del PJ goyano.-