Concejales analizaron con Hernán Scheller la creación del Programa Positivo de prevención y detección de VIH/SIDA

Hernán Gustavo Scheller, quien se encuentra al frente del Programa Positivo, fue recibido por los concejales Luis Alberto Ramírez, Stella Maris Ginocchi y Fernando Vallejos, con quienes analizó la realidad que se vive en la ciudad con el VIH/SIDA y la necesidad de crear por medio de una ordenanza el Programa Positivo para darle el marco legal que indica la Carta Orgánica Municipal a las acciones que desde el mismo se impulsan y promueven.El Secretario de COmisiones Sergio Izquierdo asistió a los ediles en el tratamiento del Proyecto de Ordenanza fuera enviado por el DEM, y Hernán Scheller los informó sobre los logros alcanzados con la aplicación de esta política pública, destacando por ejemplo, que detectaron 67 casos en los 1.974 test realizados, de los cuales 5 corresponden a mujeres embarazadas.Además, el equipo interdisciplinario abocado a estas tareas, cuando analizan la falta de recursos de las personas a las que se les detectó el virus, se encargan de gestionar pensiones no contributivas, logrando hasta el momento el otorgamiento de 20.En otro orden de cosas, expuso que el virus puede estar entre 8 y 10 años sin manifestarse, y que del total de los 67 casos detectados 15 adolescentes entre 17 y 23 años, de distintos estratos sociales.Con toda esta información y otra adicional, los ediles acordaron que el Proyecto de Ordenanza creando el Programa Positivo, sea presentado en la sesión ordinaria del próximo miércoles 28 de junio.ARTÍCULO 1º: CRÉASE el “PROGRAMA POSITIVO”, que se encontrará bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, con el objetivo principal de asistir y empoderar a toda la comunidad de Goya, sobre sus derechos, facilitar el acceso a información, métodos de promoción y prevención de ITS y VIH/sida.-ARTÍCULO 2°: SERÁN OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA:Promover la capacitación y organización de agentes de cambio.Capacitación en derechos humanos para los grupos con mayor riesgo y para personas con VIH, facilitando así su movilización, organización y reivindicación de sus derechos.Brindar información en espacios públicos y privados sobre el VIH/Sida y promover así la prevención.Contribuir con prevención la expansión de ITS y VIH a través de charlas educativas, talleres, etc.Promoción de las siguientes acciones estratégicas de manera periódica: a) *pruebas de VIH gratuitas, voluntarias y confidenciales; b) Prevención de infecciones de transmisión sexual; c) distribución gratuita y promoción del uso correcto del preservativo; d) acompañamiento clínico de nuevos diagnósticos y de quienes ya vivan con VIH para su ingreso oportuno al tratamiento.Ampliar la oferta de testeos rápidos, gratuitos y confidenciales de VIH y promover así a la detección temprana de la infección.Facilitar a la población que vive con VIH/sida los servicios de Psicología individual, Nutrición y asesoramiento legal. –ARTÍCULO 3º: EL D.E.M. podrá establecer la conformación del organigrama y distribución de los recursos humanos necesarios para el correcto funcionamiento del Programa creado. -