Unidad Penitenciaria de Goya se entregaría a fines de este mes

A fin de mes estará completamente terminada la obra de la nueva Unidad Penitenciaria y se entregaría oficialmente. Así lo comunicó la profesora Gladis Hanke, integrante de MEDHES. “Este es un tema que lleva ya dos años de trámites, y el Ministerio se comprometió a entregarlo al 30 de junio”, dijo.

La alcaidía se transformó desde el año pasado en la Unidad Penal Nº 8 que pasó a la órbita del Servicio Penitenciario Provincial. El año pasado se habilitó la primera etapa de la obra. Próximamente quedará finalizada la segunda etapa de las construcciones.

En el edificio la Provincia invirtió $ 8.456.029,55 para trabajos de ampliación y refacción. En esta primera etapa fue reemplazado y elevado el techo, realizaron un entrepiso de losa para duplicar la superficie del edificio, construyeron pabellones nuevos distribuidos en dos plantas con 27 boxes individuales y la edificación de sanitarios.

El pasado 12 de junio se hizo una nueva reunión de la Mesa de Diálogo para el seguimiento y evaluación de la situación de los internos de la Alcaidía de Goya, hoy Unidad Penal Nº 8, en el marco de las resoluciones del Habeas Corpus Correctivo y Colectivo presentado en junio de 2015 ante la Cámara de Apelaciones en los Criminal Nº 1 y que ordenara entre otras disposiciones la refacción de las instalaciones de alojamiento de los internos, ante lo cual el Ministerio de Seguridad se comprometió a solucionar la situación. Sobre esta reunión, se refirió la profesora Gladis Hanke, en declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, dijo: “Es el compromiso del Ministerio de Seguridad. Estuve en la Mesa de Diálogo, el martes pasado el 12 de junio. Esta es la Mesa de Diálogo entre el Ministerio de Justicia, porque esto se hizo en base a un hábeas corpus presentado en Corrientes por el Comité contra la tortura que integro en representación de MEDEHS y entonces es parte querellante. El comité y las organizaciones nos reunimos para hacer el seguimiento”.

“Este es un tema que lleva ya dos años de trámites, y se comprometió el Ministerio a entregarlo al 30 de junio, vamos a ver qué pasa, por ahí sí puede haber un retraso por las lluvias pero esta es la fecha que ha puesto el ministerio”, precisó la representante de MEDHES.



“UN LOGRO”

Hanke destacó: “Es un logro, la verdad, una satisfacción poder decir esto incluso lo reconocen jueces e integrantes del Poder Judicial porque se ha logrado mucho en poco tiempo porque pasaron muchos años durante los que se pidió y no se lograba. También esto muestra cómo las ONG o las organizaciones fuera de los poderes pueden tener una influencia porque no tenemos intereses creados porque es notable en todos los ámbitos, como el de la Educación, cómo a veces hasta no se animan a pedir al Superior algo porque pueden ser sancionados. En cambio nosotros desde afuera lo podemos hacer sin problemas. Tenemos toda la representatividad”.



RECORRIDA PERMANENTE

Gladis Hanke señaló: ““Siempre estamos recorriendo la obra de la Unidad Penitenciaria, incluso ha sido designado por el Poder Judicial por la Cámara de Corrientes a propuesta del Comité contra la Tortura, Radio quien conoce, es local y conoce el ambiente, quien también hará una verificación de todo lo construido, para que esté todo correcto, que no haya fallas. Porque en la primera parte se detectaron fallas. Ahora está más supervisada la tarea que hace la empresa. Al principio no se supervisaba mucho. Hubo cosas que arreglar, no es todo lo que se necesitaba. Hay una superpoblación y creo que no van entrar todas las personas. Pero también estamos en el tema de ir solicitando que se agilicen causas, que algunas son solucionables a corto plazo y hay que agilizarlas e ir despoblando un poco para que tengan cabida los que están en las comisarías, que están en muy malas condiciones. Las comisarías no tienen la infraestructura necesaria para alojar detenidos”.



CONDICIONES DE DETENCION

Acerca de las condiciones de detención de los internos de la Unidad Penal, comentó: “No puedeo salir todos saldrán bien. Yo tengo el ejemplo del juicio de lesa humanidad de personas que cometieron crímenes horribles, están con todas las comodidades y garantías y es decir, cada uno que está privado de la libertad es por algo, ha cometido un delito que lo juzgará la justicia, le da su sentencia pero en la Constitución y tratados internacionales, en todas las legislaciones está previsto una reglamentación. No están en el Sheraton. Son celdas con vigilancia, horarios, sobre todo el servicio penitenciario que tiene una reglamentación. Antes del FINES, a través de la Secretaría de Educación y la Dirección de Derechos Humanos están yendo voluntarios a dar talleres de guaraní, de música, huertas. Porque también lo peor que puede haber para un detenido es estar en forma ociosa, no ayuda en nada a su salud mental ni a pensar en algo positivo, si bien hacían artesanías porque las hacen y venden para darles a su familia, detrás de esas personas hay una familia que queda desamparada, no juzgo qué hizo, es todo el problema social que se genera y la misma sociedad e instituciones tiene que dar las herramientas para que se solucione el problema no agravarlo, si no todos se recuperan serán una parte, nosotros ya no podemos manejar la mente del ser humano, esto es así, así que se les da las condiciones físicas de estudio y asistencia sanitaria y siquiatría, psicológica que en este momento el jefe de la alcaidía se está preocupando mucho, de ahí en más cada uno ira formándose en lo que crea mejor”.-