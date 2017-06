Hoy estará en Goya: Colombi anunció tres nuevas escuelas en Santa Lucía

El gobernador Ricardo Colombi encabezó ayer un acto en la Escuela Especial N°32 de la ciudad de Santa Lucía, donde anunció la construcción de un nuevo edificio para esta institución e igual decisión para otras dos escuelas de la localidad. “Son más de 50 nuevas escuelas en toda la provincia y esto es gracias al cambio en el Gobierno nacional”, aseguró el mandatario provincial. En la ocasión, también se firmó un convenio de refacciones y se entregaron equipos potabilizadores de agua para familias rurales.La escuela para niños especiales de Santa Lucía se ubica en la zona céntrica de la ciudad, funcionando en el ex cine “Apollo”. Allí Colombi firmó un convenio con las autoridades del establecimiento para realizar refacciones a cargo de Gobierno provincial por 1.953.900 pesos que financiarán trabajos de cielo razo, zinguería, electricidad, sanitarios, pintura y otros.Tras rubricar el compromiso, el mandatario provincial anunció que “en agosto comienzan las obras para el nuevo edificio que tendrá esta escuela” y señaló que se invertirá para ello unos “20 millones de pesos”. Seguidamente, remarcó que “esto se suma a la escuela nueva que estamos construyendo en Villa Córdoba (barrio de Santa Lucía) por 30 millones de pesos y para agosto también vamos a estar comenzando la obra del nuevo edificio de la escuela ‘Daisaku Ikeda´”.Cabe señalar que este último establecimiento escolar funciona actualmente en un edificio de Gendarmería y ahora comenzará la construcción de su propio edificio en un terreno ubicado en la zona oeste de la ciudad de Santa Lucía, muy cerca de donde también estará el nuevo edificio de la Escuela Especial N° 32, de acuerdo a los datos que proporcionó en la ocasión el director de Infraestructura Escolar, Roberto Monzón. El funcionario agregó que en la escuela Normal también se están haciendo refacciones con lo que suman una inversión actual de 100 millones de pesos en Santa Lucía para el rubro.Acompañaron a Colombi en este acto, los ministros de Desarrollo Social, Federico Mouliá; de Justicia, Jorge Quintana; de Producción, Jorge Vara; y de Hacienda, Enrique Vaz Torres. También el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; los diputados Javier Sáez, Marcelo Chaín, José Vassel, José Fernández Affur, Graciela Insaurralde y Eugenia Mancini. Al igual que el subsecretario de Turismo, José Cheme.“En este momento son más de 50 escuelas en construcción en toda la provincia, de las cuales tres están aquí en Santa Lucía”, destacó Colombi en el acto. Y aclaró que “antes no podíamos tener tantas obras en ejecución, porque no teníamos un Gobierno nacional que nos acompañe, pero esto cambió el 10 de diciembre de 2015, por eso hoy podemos hacer todo esto, gracias a que ahora sí tenemos un Gobierno nacional que apoya a Corrientes”.“Y si en este poco tiempo pudimos hacer todo esto, imagínense lo que podremos hacer en los próximos ocho años”, lanzó Colombi en clara alusión a las próximas elecciones en la provincia. Y concluyó que “lo importante es que sigamos juntos, porque así vamos a lograr todos los objetivos que nos propongamos para desarrollar social y económicamente la provincia”.En tanto, en el mismo acto de la Escuela Especial N° 32, el ministro Mouliá hizo entrega de equipos de biopotabilización de agua. “Queremos agua potable en cada hogar”, dijo el titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y agregó que “este es un programa pensado para las familias rurales que viven en zonas alejadas”. El funcionario indicó que “en toda la provincia se entregarán así más de 10 mil biopotabilizadores, que consisten en un dispenser con filtros y pastillas potabilizadoras”. Y aseguró que “con este sistema en 30 minutos se obtiene agua potable, extraída de arroyos y ríos, además el programa contempla el monitoreo del Ministerio de Salud, que periódicamente controlará la correcta utilización de los equipos y la salud de las familias que lo utilizan”.