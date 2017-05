Avanza proyecto de construcción de Sede Vecinal del Barrio Matadero

En el barrio Matadero, avanza un proyecto de construcción de la nueva sede vecinal. Es una iniciativa de los vecinos que fue apoyada por la Municipalidad y que ahora se concretará con la colaboración de las Cooperativas de Trabajo. Anteriormente, el director de Empleo, Juan Ignacio Manzanares se hizo eco de los pedidos del consejo vecinal del barrio Matadero, ubicado en la Zona Este, contiguo al barrio Juan XXIII, y por eso presentó un proyecto al Ministerio de Trabajo de la Nación para la construcción de una sala de primeros auxilios y un salón de usos múltiples. Se trataba de hacerlo por medio del programa “Construir Empleo” que permite capacitar a un grupo de jóvenes entre 18 y 24 años y a adultos desocupados para que puedan desempeñarse en la industria de la construcción generando un oficio a quienes no lo tienen y a quienes lo tienen un somero conocimiento para perfeccionarlos. No fue aprobado por la Nación.Manzanares remarcó que al no contar con el apoyo del gobierno nacional, el intendente Gerardo Bassi decidió que la obra se realice con fondos propios de la Municipalidad. También, fue esencial la predisposición expresada por la Cooperativa de Trabajos de contribuir con su mano de obra en forma totalmente desinteresada.El director de Empleo, Juan Ignacio Manzanares comentó que “desde ese momento, el 100 por ciento de todo lo que se viene invirtiendo en ese proyecto es un aporte de la Municipalidad, y la mano de obra es aportada por la Cooperativa de Trabajo. La colaboración la dan hacia todo lo que son obras que hagan al bien común, es un aporte muy bueno para toda nuestra ciudad”.“Con el aporte de la Cooperativa de Trabajo abaratamos los costos en un 50 por ciento”, recalcó el funcionario, quien recordó que esa Cooperativa de trabajo está formada, en muchos casos, por personas que en su momento fueron beneficiarios del plan “Jefes y jefas de Hogar”, que oportunamente fueron capacitados en un oficio y que hoy pueden brindar estos importantes servicios a la comunidad. “Ellos vinieron, se les dio el espacio y por medio de determinadas herramientas fuimos generando obras que permitieron que esta cooperativa se inserte, los programas funcionan”, añadió el Director de Empleo.-