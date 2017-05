Gasoducto: sin precisiones para Corrientes y Misiones

El Gobierno nacional garantiza el avance de obras del Gasoducto del NEA en Santa Fe, Chaco, Formosa y Salta, pero no existen precisiones de los tramos a Corrientes y Misiones. Según Nación, las inversiones en redes domiciliarias de distribución deben hacerlas las provinciasDe acuerdo a información de la Jefatura de Gabinete de Nación, enviada al Congreso, actualmente ENARSA está desarrollando las etapas 1 y 2 del Gasoducto GNEA, que consta de Gasoductos Troncales de Transporte y Ramales en alta presión que alimentan las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa y Salta.El avance físico global del Proyecto considerando ambas etapas es del 71%, habiéndose completado, a la fecha, el montaje mecánico de los tramos correspondientes a los troncales de Formosa Oeste (303 km) y Santa Fe Sur (265 km).Próximamente, estará finalizado el troncal de Santa Fe Norte (215 km) y luego, consecutivamente, finalizarán los troncales de Chaco (215 km) y Formosa Este (280 km), todos ellos durante el transcurso del presente año.El tramo correspondiente a Salta (230 km), por motivo de distintos incumplimientos en la ejecución de los trabajos que son de dominio público, ha sufrido un importante retraso. Será re-licitado durante los próximos días de modo de poder completar la obra con la mayor celeridad posible cumpliendo con todos los requisitos técnicos, de seguridad y ambientales que son exigibles a un ducto de esta magnitud.También se encuentran en desarrollo los ramales de aproximación (con una longitud total de 1.533 km), siendo los correspondientes a Santa Fe los de mayor grado de avance, destacándose el ramal Tostado que, a la fecha, ha sido montado mecánicamente en su total extensión.No existen datos de los tramos a Corrientes y Misiones.Según explica el Gobierno nacional, las redes de distribución domiciliaria nunca formaron parte del alcance del proyecto GNEA, correspondiendo su desarrollo a las distintas distribuidoras regionales.La Jefatura de Gabinete recuerda que el proyecto GNEA sufrió, desde su lanzamiento en 2014, distintas reprogramaciones y demoras. Parte de las mismas estuvieron ocasionadas en eventos ocurridos durante 2015 relacionadas con la programación en la entrega de la cañería, el desarrollo de la ingeniería y eventos climáticos. Cómo es sabido, el año 2015 fue particularmente lluvioso, lo que quedó documentado en la declaración de emergencia hídrica para las provincias en cuestión.Adicionalmente, se ha producido una seria controversia por incumplimientos en que incurriera la contratista del contrato EPC 1 en Salta, que ha devenido en la decisión de ENARSA de rescindir el contrato de construcción con Servicios Vertua SA, cuyo avance de certificación a la fecha de la detención de los trabajos alcanzara el 54%.Esta decisión se adoptó con la intención de asegurar, no solo el completamiento de la obra, sino también, y sobre todo, la calidad de los trabajos y la condición operativa. Todo esto considerando que se trata de un sistema de Transporte de Gas que debe cumplir con todos los requisitos de Integridad y Seguridad tal como lo establecen las Normas Mínimas establecidas por el Ente Nacional Regulador del GasRespecto al presupuesto actualizado hasta la finalización de la obra de construcción del Gasoducto del Noreste Argentino y los Ramales Provinciales de Aproximación, Subtroncales y las Redes de Distribución Domiciliaria en la Región Noreste, indica que el presupuesto del faltante a la fecha (considerando el monto básico de los trabajos más las actualizaciones ya devengadas) alcanza un monto aproximado a los 6,850 millones de pesos, incluyendo los contratos de construcción y servicios asociados.Este valor comprende el faltante para las etapas 1 y 2 de GNEA (troncales y ramales en Santa Fe, Chaco, Formosa y Salta) y no incluye Redes de Distribución Domiciliaria que no han sido parte del alcance de los trabajos por parte de ENARSA.El período estimado de ejecución para la finalización de la totalidad de las Etapas 1 y 2 del GNEA sería el cuarto trimestre de este año.