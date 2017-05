Tildan de “absurdo jurídico” el 2x1 otorgado por la Corte

El subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia se manifestó en contra de la decisión y señaló que en el mundo la doctrina marca no otorgar atenuantes a los condenados por delitos de lesa humanidad.El fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2x1 a un condenado por delito de lesa humanidad durante la última dictadura militar generó repudio generalizado de distintas fuerzas políticas y de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. Para el subsecretario provincial que entiende en la materia, Manuel Cuevas, la decisión del máximo tribunal “es un absurdo jurídico”.“Personalmente estoy en contra del fallo de la Corte Suprema porque los delitos de lesa humanidad son delitos especiales, no comunes”, esgrimió uno de los motivos de su postura, el funcionario provincial. Por ello, según expuso, no debiera aplicarse el beneficio como si de un delito ordinario se tratase. Luego, recordó que fue un período de “terrorismo de Estado” en el cual se ha “perfeccionado la maquinaria represora”, donde hubo torturas y asesinatos de personas y apropiación de recién nacidos. “El país se había sumergido en el peor de los infiernos”, señaló Cuevas, en diálogo con El Litoral.El subsecretario de Derechos Humanos, a su vez, cuestionó el fallo desde lo técnico. Explicó que la ley conocida como 2x1 (que entró en vigencia en 1994 y fue derogada en 2001) no es una “ley de ejecución de condena, es una ley procedimental”. Al no tratarse de una ley de fondo, “no debería aplicarse retroactividad”, según indicó.“El Código Penal establece retroactividad de la ley más benigna para leyes de fondo, no para leyes procedimentales”, manifestó el profesional. Por ello, calificó “de absurdo jurídico” a la decisión de la Corte Suprema de otorgar el beneficio invocando la ley más benigna.“Esto es una conmutación encubierta de la pena”, expresó el subsecretario Manuel Cuevas y consideró que “no existe jurisprudencia a nivel internacional” sobre atenuantes a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, debido a que las penas se rigen como principios, que deben ser ejemplificadores para brindar una mayor conciencia a la sociedad y desterrar el genocidio.