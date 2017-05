Fiesta Nacional del Surubí: Jefe de Prefectura Goya se expdió sobre el tope de lanchas en el concurso del Surubí

El jefe de la Prefectura Goya dio precisiones sobre el desarrollo del concurso de pesca del surubí, y al ser consultado sobre el límite o tope de mil embarcaciones dijo que es una cifra adecuada para hacer un trabajo de seguridad. Y que en caso de que se quisiera hacer con más participantes se deberían tomar medidas organizativas en la largada y el concurso en general.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, el prefecto Martín Mieres, al ser preguntado sobre el tope de participantes en el concurso respondió: “Con el tema del techo de embarcaciones, estuvimos hablando con la COMUPE y para nosotros el máximo de mil embarcaciones estaría bien, por el tema de la seguridad de la navegación. Con mil embarcaciones podríamos cubrir y hacer un buen trabajo eficiente”.

“Si no hay techo se tendrían que habilitar otros aspectos como para poder hacer una fiesta como tiene que ser. Agrandar el tema de la largada, verificar los puestos de pesca, serian muchas más zonas de pesca donde tendrían que estar la gente, sería mucho más grande la zona, tendríamos que poner más seguridad, mas embarcaciones dando vuelta”, aseguró.

Consideró que “todo debate, toda interacción sobre el tema planteando pro y contra, es bueno así se sacan todas las inquietudes sobre el tema”.



INCIDENTES CON LANCHAS

Comentó qué pasó con dos lanchas que quisieron participar de la largada y no se les permitió, dado que incluso el fiscal general había argumentado que fueron “a molestar”. Al respecto, el jefe de Prefectura dijo: “Habíamos tenido comunicación con la COMUPE respecto de que los que quisieran concursar debían tener todos los papeles en regla y las de la embarcación en regla y los elementos de seguridad, si no estaban en regla no podía hacerlo”.

“Y se fue haciendo una inspección de la documentación y los elementos de seguridad que iba a ser condición básica y exigible para participar, entonces se constató que esas dos lanchas no tenían toda la documentación en regla y fueron remitidas a esta dependencia. Solamente fue papeleo”, precisó.



LA LARGADA

Acerca de la labor de Prefectura en el momento de la largada expreso: “Cada uno de los móviles venia acompañando el “malón” del parque Cerrado y actuando inmediatamente en caso de problema con una lancha como se vio frente al Flotante que hubo una lancha con problemas de motor se quedó y actuaron rápidamente las dos motos de agua que lo trajeron a la costa”.

Mieres destacó que personal de la Prefectura actuó correctamente en un caso puntual donde “pudieron actuar rápidamente, tratando de lograr rescatar una embarcación y llevarla a la costa para que no corra peligro tanto él como los participantes”.

“La coordinación no puede ser exacta en el tema horarios porque están con la adrenalina a pleno y queriendo participar en ese momento, diez minutos no lo veo como un problema”, dijo Mieres sobre la puntualidad en la largada de lanchas. Recordó que en el operativo de seguridad de Prefectura en el día del concurso participaron móviles fluviales y 150 a 156 personas.-