Nicolás D’Aveta: “Esta fue una edición histórica de la Fiesta del Surubí, con mucha inclusión y participación”

En una evaluación sobre la 42ª Fiesta Nacional del Surubí, el director de Servicios de la Municipalidad de Goya, Nicolás D’Aveta dijo que el éxito es resultado del trabajo de muchas personas y que se vio potenciada por decisiones políticas acertadas como la habilitación del Predio Costa Surubí a todo público, sin ningún tipo de restricciones ni costo.Indudablemente la Fiesta Nacional del Surubí tendrá un antes y un después de la 42ª edición, en virtud de la gratuidad del acceso al Predio Costa Surubí y por la extraordinaria marca de participantes.El director de Servicios, Nicolás D’Aveta fue uno de los responsables de haber mostrado a los turistas una ciudad con espacios públicos limpios y embellecidos, como de garantizar que diariamente la multitud que acudía a Costa Surubí, pudiera transitar por un lugar saneado.El trabajo que demandó todo esto tiene que ver con la presencia de un pueblo reunido en torno a su fiesta principal. En ese aspecto Nicolás D’Aveta dijo que: “El clima acompañó. Fue la pesca perfecta, con un récord de inscripciones y de participantes, y por primera vez en muchos años la entrada fue libre y gratuita. Esto fue una decisión política totalmente acertada por parte del intendente para que la fiesta pudiera ser disfrutada a pleno por todos los vecinos. Queda demostrado que incluyendo a la gente, permitiéndole participar, se logran estos éxitos, porque vimos una gran cantidad de familias que, según nos contaban, hace varios años no podían ir porque no tenían para pagar el ticket de la entrada. Hoy podemos decir lo contrario: que han venido de todas las barriadas”.“Los vecinos se han volcado de manera masiva, no ha ocurrido ningún tipo de problema a pesar de que todos los días contábamos con gran afluencia de público. Y el broche de oro fue el domingo, nunca antes se había visto tanta gente en el Predio Costa Surubí, disfrutando de manera libre y gratuita el espectáculo de Damas Gratis y de banda locales”.“Hago un balance positivo, lo que nos enorgullece como Estado, al dar participación y por el nivel de capacidad organizativa que tiene la ciudad”.El funcionario municipal se refirió al trabajo realizado por su área y dijo: “El éxito no es una casualidad. Es producto de un trabajo planificado. Por un lado, el presidente honorario de la COMUPE, el intendente municipal Gerardo Bassi y todo el equipo que no es parte del municipio pero que tuvo mucho que ver en esto, que fue el éxito de la Fiesta Nacional del Surubí; de la gente que formó parte de la COMUPE, llámese Urdiró, el equipo contable, de la organización, la fiscalización, y todos los que formaron parte de la gran familia de COMUPE y el importante apoyo de las distintas áreas de la Municipalidad”.“Respecto a todo lo que tiene que ver con él área a mi cargo, estuvimos al frente de toda la limpieza integral del predio y en dejar de la mejor manera a los espacios públicos de la ciudad, tratando de presentar a todas las personas que venían a compartir este fin de semana la ciudad, que vinieran y vieran la ciudad preocupada por atenderlos y se llevaran la mejor impresión”.