Concejal Tournier: “Hemos vivido una muy buena Fiesta del Surubí”

El concejal Federico Tournier resaltó la labor de la Comisión Municipal de Pesca (COMUPE) en la organización de la 42° Fiesta Nacional del Surubí y especialmente ponderó la fiscalización. “El Fiscal General y los fiscales hicieron un trabajo fundamental” dijo el edil de ELI-ECO en el programa “La Voz del Concejo Deliberante” y destacó “la masiva participación de pescadores”.“La verdad que hemos vivido una muy buena Fiesta del Surubí. Quiero felicitar a todos los integrantes de la COMUPE (Comisión Municipal de Pesca) por lo lindo que salió todo, prácticamente no hubo errores. Y por el trabajo que hicieron, además de su presidente, un montón de gente que forma parte de esa Comisión que por ahí no se los ve”, dijo el concejal Federico Tournier declaraciones al programa radial que el HCD de Goya tiene en FM Ciudad.“Como pescadores casi no pudimos disfrutar de la Expo ni del Festival. Nos dedicamos más a lo que es la pesca, pero sin duda valoramos todo lo que se hizo”, apuntó el edil.“Todos trabajaron mucho, y en esto incluyo a los empleados municipales, pero sin dudas el Fiscal General y los fiscales hicieron un trabajo fundamental, junto al responsable del área Logística”, subrayó Tournier y agregó “en la largada contuvieron a 1001 lanchas que no salgan antes. Y la verdad mantuvieron la tranquilidad de los pescadores y la largada fue muy buena”.En ese sentido, recordó que ya en 2016 propuso, a través de un proyecto que fue tratado y aprobado por el Concejo Deliberante, un reconocimiento a los fiscales de zona. “Se votó y aprobó por unanimidad, pero nunca se hizo la entrega. Me hubiera gustado que se haga y creo que aún estamos a tiempo”, auguró el concejal de ELI.Se preguntó también por qué Goya no tiene Director de Turismo? “Yo participé del Concurso con dos pescadores foráneos y ellos – y también otras barras pesqueras, indicó- me plantearon porqué Goya no tiene Director de Turismo, teniendo mucho para vender. La verdad no sé, hace tiempo que no se cubre ese cargo”, expresó Federico Tournier.Se lo consultó entonces acerca de si va a ser necesario poner un límite a la cantidad de equipos inscriptos como ocurrió en la presente edición. “Hay que analizar esto en profundidad”, respondió y agregó “es fundamental la altura del rio. Con un rio crecido como ahora (5.19 metros) hay más posibilidades de tener zonas de pesca. Con un rio bajo hay zonas donde no se puede pescar”.“Desconozco porque la COMUPE puso la cifra de 1001 equipos como tope”, dijo y sugirió que el tema debe ser tratado cuidadosamente, y en el que debería participar también Prefectura en relación a lo referente de la navegación en el rio.“Si son por ejemplo 1100 o 1200 los equipos inscriptos el año próximo tendríamos que pensar también en la Cena Clausura y en la capacidad para atender a tanta gente que va a querer asistir. Ahí se complica un poco. Para mi debería ser la cena solo para de los pescadores, pero todo esto se deberá estudiar bien”, reflexionó Tournier.La entrevista giro luego sobre la cotidiana del Concejo Deliberante en estos primeros meses del año.“Hemos presentado varios proyectos, entre ellos uno sobre la implementación de un elevador para el Cementerio. Está en tratamiento en la comisión de Obras Públicas. Esto es muy importante para la gente con discapacidad que tiene a sus familiares en nichos, en el primer piso, y quieran subir. Y también para subir los ataúdes. Espero que podamos tratarlo pronto”, pidió el concejal de ELI.Dijo que también presentaron un proyecto para que se coloque un semáforo, en 12 de octubre y Agustín P. Justo. “Estuvimos hablando con los vecinos, hubo varios accidentes ahí”, señaló y acotó que igualmente presentaron pedidos de informes.“Ya paso la Fiesta, los empleados municipales se portaron y también el Municipio descuidamos mucho a los barrios San Ramón, Sarmiento, Matadero, Francisco 1, en recolección de residuos. La gente se queja mucho de la basura en cercanías de su casa”, hizo notar.En cuanto a si podría concretarse otra sesión especial, fuera del recinto habitual, antes de fin de año, luego de la realizada en el Salón Blanco de la Escuela Normal en la que se declaró “Ciudadanos Ilustres” a los Veteranos de Guerra de Malvinas, Tournier dijo que “hay posibilidades”.“En la reunión de labor parlamentaria de este miércoles hablamos de la posibilidad de hacer una sesión especial en el Flotante. Podríamos entregar los diplomas a los fiscales generales y de zonas y premiar a los de este año también, pero no se definió nada aun”.Finalmente, y respecto de cómo repercutiría en el Concejo, el llamado a las próximas elecciones, manifestó que “todos somos adultos y creo que nos vamos a manejar como corresponde, sin agravios, ni injurias. Se renueva el Intendente, el gobernador, hay mucho en juego, pero cada uno deberá controlar sus impulsos”.