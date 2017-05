Marcos Bassi: “Fue una gran decisión del intendente y el presidente de la CoMuPe que la entrada sea libre y gratuita”

El secretario de Gobierno municipal realizó declaraciones a los medios de comunicación local y se mostró orgulloso de pertenecer a esta gestión, resaltando que “fue una gran decisión del intendente y el presidente de la CoMuPe que la entrada sea libre y gratuita” al predio Costa Surubí.“Lo que mayor alegría me generó fue ver a miles de goyanos, que antes lo veían por la tele o por la radio o quizá se quedaba a media cuadra del predio para escuchar, hoy pudo ser protagonista de nuestra fiesta participando en el predio, recorriendo y consumiendo junto a sus hijos”.Respecto a la gran cantidad de gente que concurrió al predio, sin que se registren hechos de inseguridad, expresó “no hay que prejuzgar, es una idea que uno lo siente como muy propia, no hay que hablar de la gente, no hay que opinar ni adelantar cosas que no van a pasar. Cuando uno da confianza y tiene la tranquilidad de que la gente más humilde es la que va y comparte el mate, compra alguna cosita al artesano local, se comporta siempre bien. Lo más contundente fue ver a miles y miles de personas que pudieron verlo al popular cantante Pablo Lezcano y luego volvieron a cada uno de sus barrios, con las caras llenas de felicidad y algún recuerdito en la mano. Esa es la esencia de nuestro intendente y también es el sustento más importante en cuanto a nuestra manera de construir y de pensar”.Consultado sobre ¿cómo se organiza una fiesta como esta? Bassi contestó “Con mucha organización, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y sobre todo con mucha planificación se puede hacer viable una Fiesta como esta. Yendo de la mano municipio y CoMuPe, proyectando con varios meses de anticipación y optimizando los recursos, para que todos puedan beneficiase.Relacionado a las declaraciones desafortunadas de la Ministra de Turismo de la provincia respecto a que “es gratis pero que en definitiva lo pagan los que pagan sus impuestos”. En ese sentido, el secretario de Gobierno municipal analizó el tema desde tres puntos de vistas muy claros; en primer lugar esos recursos quedan en la ciudad de Goya y es una barbaridad la reflexión de esta funcionaria; en segundo lugar vayan a preguntar a alguna persona de los barrios más humildes si le parece que tiene que ir a pagar la entrada; esas personas que necesitan de la presencia del Estado realmente, no solamente con obras públicas, sino también con estos espectáculos públicos y que no tienen plata para llegar a fin de mes como hacen para participar si el ingreso no hubiese sido gratuito; Y en tercer lugar, la Fiesta del Chamamé que supuestamente es paga, se llena de gente porque se regalan entre 8 o 10 mil entradas, según me comentaron legisladores provinciales”.En conclusión el joven funcionario municipal reflexionó diciendo que “en definitiva es una cuestión de ideología, mientras la Ministra piensa que se le da entrada gratis a un haragán que vive en los barrios más alejados de Goya. Este proyecto político considera que son personas que no tuvieron las mismas posibilidades y es ahí donde el Estado debe estar presente para que todos tengamos las mismas posibilidades”.Finalmente Marcos, hizo hincapié en que el éxito de la Fiesta y en definitiva de los aciertos de esta gestión municipal tiene que ver con dos cuestiones muy claras: organización y planificación. A modo de ejemplo dio a conocer todas las obras en las que viene realizando el municipio en simultaneo, “hoy venimos trabajando en el Club del Adulto Mayor; los baños de la Terminal; trabajando con la futura inauguración de la av. Neustadt; cordón cuneta al norte en la calle Monte Caseros; en la calle República del Líbano haciendo el cordón cuneta y Maestro Argentino, ambas al este; la última cuadra del cordón cuneta de la calle Rolón, al sur; preparando la calle Belgrano entre Sarmiento y av. del Trabajo para continuar con el asfaltado; preparando las cuadras de la calle 12 de octubre, entre Sarmiento y Ferre donde también se va a asfaltar; terminando con el asfaltado de la calle Paso de los Libres, al norte; retomando la instalación de luminarias en la calle Gregorio Olivera, entre Rolón y Jujuy, donde también vamos a avanzar con cordón cuneta y asfalto; extendiendo la cobertura del programa de bici-carros que comenzó en la zona norte y estamos capacitando al personal beneficiario, entre una enorme cantidad de acciones y todo, absolutamente todo con recursos propios” finalizó Bassi.