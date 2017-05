Trabajos de asfaltado ahora se concentran en calle Paso de los Libres

Continúa el proyecto de asfaltado encarado por la Municipalidad con la planta Vial Goya. Esta semana las tareas se concentran en calle Paso de los Libres. El subsecretario de Obras Públicas, Francisco Acevedo explicó que debido a la rotura de un caño de agua en la zona norte debieron demorar esos trabajos destinados a la pavimentación o asfaltado en caliente de calles del sector. Remarcó que si llueve los trabajos se deben ir postergando entre 3 días a 1 semana.



En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, Francisco Acevedo comentó sobre el grado de avance de algunas de las muchas obras de asfaltado que tiene en carpeta el gobierno municipal y que tienen como propósito mejorar las calles y el tránsito

Dijo Acevedo: “Estamos en calle Paso de los Libres entre Primeros Concejales y Ñaembé, en este momento estamos corrigiendo el subsuelo de la calle entre Aeronáutica Argentina a Primeros Concejales, porque indudablemente la lluvia produjo enormes daños cuando teníamos corregido gran parte de los daños. Entonces, se rompió un caño de 200 en una cortada y estuvo todo el fin de semana perdiendo porque ellos (la empresa concesionaria del servicio) tienen menos personal. El lunes tomaron cartas en el asunto, cortaron la pérdida y estamos corrigiendo”.

El funcionario detalló: “El miércoles a la tarde, 18,30 llegamos a un punto donde hicimos 130 metros por 9 de ancho desde Ñáembé a Aeronáutica Argentina. El público va a ver dos tramos de la calle casi llegando a Ñaembé que se dejó sin hacer, pequeños tramos. Son lugares donde encontramos albañales que tenían conexión con la antigua zanja de desague que la gente sacaba de lavaderos. El fin de semana quedó con pérdida de agua y nos dejó húmeda la tierra, para renovar la dejamos secar y vamos a completar el asfaltado”.



PROXIMAS OBRAS

Acevedo dijo que tienen otros proyectos de asfaltado inmediatos, pero que todo depende de si llueve o no. Y explicó que “queremos salir esta semana del norte, queremos ir al sur, por principio queremos terminar la calle 12 de Octubre, un par de cuadras y luego continuar por la calle Belgrano que, como decía, es emblemática para el municipio porque lo que se está haciendo son conexiones viales que le permite a la gente conectar el sur con el norte entre si, y después vendrán las conexiones que tienen que ver con el Este, esta es una cuestión estudiada para mejorar la seguridad vial”.

Sobre los efectos que podría traer la lluvia sobre la marcha de las obras dijo: “Todo depende de la cantidad de agua. Si la lluvia es de 15 a 25 milímetros necesitamos tres días de inactivad absoluta porque si entramos con la máquina, cualquiera que sea, dañamos la calle. Las calles que se pueden tocar en Goya, donde se puede pasar la máquina son las que tienen ripio y aun mejor cuando llueve se desprende el ripio y no se contamina. En otras calles no ingresamos dos o tres días si llueve hasta 25 mm y si llueve más de 100 perdemos la semana”.--