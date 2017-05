Con más obras, Provincia profundiza en Goya el plan integral contra inundaciones

A través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno Provincial inició trabajos de drenajes de dos importantes cuencas y de la repotenciación de una estación de bombeo en aquella ciudad. Si bien la problemática de las inundaciones en la localidades se encontraba en la agenda pública, es a partir del año 2002 cuando la gestión del gobernador Ricardo Colomb, da un decidido y sostenido impulso a las gestiones de las obras y de las medidas no estructurales necesarias para el manejo de la problemática, finalizando y poniendo a disposición del Municipio y la comunidad goyana todas las acciones esenciales para la protección y mitigación contra inundaciones.

La gestión del gobernador Ricardo Colombi avanza con la ejecución del plan integral contra inundaciones en Goya, que prevé la ejecución de acciones y obras para la solución integral del problema de anegamiento en esa localidad. Días atrás, puso en marcha la primera etapa de trabajos que demandarán más de 60 millones de pesos, financiados con recursos provinciales.

El plan en ejecución arrancó ya en la primera gestión de Colombi, año 2002, cuando se contrató la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Defensas Definitivas se desarrolló el Diagnóstico Urbano Ambiental Expeditivo de Goya, se construyeron cuatro refugios para inundados y siete Estaciones de Bombeo, que se entregaron equipadas, además de la Red troncal de desagües pluviales.

También se entregó al municipio el Plan de Recuperación y Preservación de humedales urbanos Lagunas de los Barrios Mataderos y Bosco de la Cuidad de Goya.

En la segunda etapa de Gobierno de Ricardo Colombi, se profundizó la ejecución de la planificación estructural para prevenir y evitar inundaciones.

En esta dirección, el lunes 24 de este mes el gobernador Colombi dio inicio formal de las obras que, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, con una inversión propia de 60 millones de pesos, y que consisten en drenajes de dos importantes cuencas y de la repotenciación de una estación de bombeo en aquella ciudad.

El primer mandatario correntino encabezó la presentación en sociedad de estos trabajos que se enmarcan en una acción integral por parte del Gobierno Provincial con el objetivo de la concreción de la futura concreción de las defensas definitivas que se realizará con la asistencia del Gobierno Nacional.

“Mitigar o evitar la pérdida es una cuestión que hay que hacerla siempre antes que ocurra. Hoy las posibilidades tecnológicas de prever la ocurrencia de hechos como los que ya ocurrieron son mucho más precisas que hace 30 años atrás y nosotros tenemos la experiencia de las obras que se hicieron para mitigar”, afirmó el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres.

“La gestión del gobernador Colombi ejecutará estas obras a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, con el equipo técnico de la Sub Unidad Ejecutora Provincial (SUEP). Los drenajes tiene un alcance de alrededor de 142 hectáreas porque una de las cuencas abarca un área aproximada de 95 hectáreas, y otra estimada en alrededor de 47”, explicó el jefe de la cartera económica correntina.

El proyecto completo tiene como objetivo el diseño de la red de drenaje secundarios y terciarios que completan la red primaria existente para favorecer los escurrimientos hacia las estaciones de bombeo y de esa manera mejorar el funcionamiento total del sistema.

“También se incorporó dentro del proyecto la repotenciación de la estación de bombeo circunvalación, para permitir la evacuación de 6m3/segundo y la provisión de un grupo electrógeno para garantizar el funcionamiento ante eventos que puedan provocar interrupción en el servicio energético en la red pública”, agregó el titular de la SUEP, Claudio Feletti.



LAS MEJORAS

El gobernador dio inicio formal de los trabajos de drenajes, que están agrupados en dos cuencas; una alcanza un área aproximada de 95 hectáreas. Parte de esta zona descarga en la laguna Bosco y los excedentes de la misma se drenarán mediante nuevas cañerías de polietileno de alta densidad (PEAD), por calle Aramburu desde Jujuy hasta el canal existente Circunvalación.

A su vez se contemplan al norte de la calle Aramburu drenajes terciarios en las calle San Juan y Mendoza desde la calle Gendarmería Nacional al mencionado drenaje secundario. El resto del área se drenará mediante un secundario por la calle Reconquista desde calle Chile hasta el canal Circunvalación y drenajes terciarios en las calles Perú, Catamarca, Jujuy, San Juan y Mendoza.

La otra cuenta abarca un área aproximada de 47 hectáreas. Se prevé un drenaje secundario mediante conductores PEAD y sus correspondientes obras de captación a lo largo de la calle Kennedy, desde la calle Chile hasta Jujuy, por ésta hasta Juan XXIII y desde ésta hasta conectarse el conductor rectangular existente en esta última que descarga en el canal Circunvalación.

Los drenajes terciarios se previeron en las calles Perú, Jujuy y un tercero en calle San Luis. El canal revestido existente, paralelo a la Ruta Nacional N°12, conduce los efluentes de esta cuenca hacia la estación de bombeo Circunvalación.

En pocos días, se prevé el inicio de la obra de repotenciación de la estación de bombeo Circunvalación. “Su funcionamiento es de vital importancia ya que permite la evacuación de los caudales transportados por el canal Circunvalación que colecta los excedentes hídricos de la zona de la ciudad de Goya”, explicó Feletti.



INTERVENCIÓN INTEGRAL

Desde el 2011, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno Provincia profundizó las distintas acciones en Goya como parte del proyecto de obras y medidas no estructurales realizadas para aquella ciudad dentro de los Programas contra Inundaciones.

Aquel año se procedió a llamar a licitación para la obra de reparación y reconstrucción del conducto pluvial de la calle Entre Ríos. En abril de 2012 se produjo la firma de los contratos de consultoría para la elaboración de los Proyectos Ejecutivos de los Drenajes Pluviales Secundarios y Terciarios de la Ciudad de Goya, así como la Optimización del Proyecto Ejecutivo de las Defensas Definitivas de Goya. En tanto que en mayo de 2013 finalizó el Proyecto Ejecutivo de Optimización de las Defensas Definitivas de la ciudad.



SOSTENIMIENTO E IMPULSO

Si bien la problemática de las inundaciones en la ciudad de Goya se encontraba en la agenda pública, es a partir de la primera gestión del gobernador Ricardo Colombi, da un decidido y sostenido impulso a las gestiones de las obras y de las medidas no estructurales necesarias para el manejo de la problemática, finalizando y poniendo a disposición del Municipio y la comunidad goyana todas las medidas esenciales para la protección y mitigación contra inundaciones.

Esta gestión se concretó siempre con un criterio integral de ambos tipos de medidas, puesto que tanto las obras hídricas (defensas y drenajes pluviales), como el ordenamiento del área urbana y suburbana, la preservación de los reservorios naturales del agua de lluvia, el cumplimiento de los lineamientos del Plan Director Hídrico, y la concientización y participación ciudadana, constituyen un sistema y un conjunto indispensable para reducir la vulnerabilidad de la ciudad de Goya frente a las inundaciones.



PRIMERA GESTIÓN

Durante la primera gestión del Gobierno Provincial, encabezado por el gobernador Ricardo Colombi, se procede en mayo de 2002 a la firma del contrato de consultoría para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Defensas Definitivas de Goya.

Ese mismo año se reactiva e impulsa la ejecución de las obras de drenaje urbano y suburbano de Goya, cuyo trámite se encontraba paralizado. Además se finaliza y entrega al municipio el Diagnóstico Urbano Ambiental Expeditivo de Goya, que analiza la problemática urbana y ambiental de la ciudad y propone la norma para el Ordenamiento de Usos de Suelo por riesgo hídrico, sancionada luego como Ordenanza N° 1130/2002 de Goya.

En 2003 se finalizan y entregan cuatro refugios para inundados al municipio de Goya. En enero de 2004 se hace entrega a la comuna del Proyecto Ejecutivo de las Defensas Definitivas Sectores Norte y Sur. La propuesta ejecutivo incluyó una modificación de la traza del Sector Sur de las defensas a fin de incluir en el recinto defendido la zona del futuro parque industrial y del cementerio, receptando un pedido de los vecinos de Goya.

En noviembre de ese año finalizan las obras de Drenaje Urbano y Suburbano de Goya. Se construyeron 7 (siete) Estaciones de Bombeo, que se entregaron equipadas, y la Red troncal de desagües pluviales. Las obras incluyeron una modificación consistente en el traslado de las Estaciones de Bombeo Cementerio y Caá Guazú a fin de posibilitar la ampliación del recinto solicitada por los vecinos.

Un mes después, también en 2004, se entrega al municipio el Plan de Recuperación y Preservación de humedales urbanos Lagunas de los Barrios Mataderos y Bosco de la Cuidad de Goya.