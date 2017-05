Colombi formó parte de la Comitiva Presidencial: Los presidentes Macri y Cartes suscribieron un Acta de Entendimiento por Yacyretá

En un acto realizado en la zona de Generadores en la Cota 70 de la represa a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), los mandatarios de la Argentina, Mauricio Macri, y del Paraguay, Horacio Cartes, suscribieron un acuerdo que pone fin a 3 décadas de desencuentros; el mismo apunta al reordenamiento económico financiero de la entidad, lo que de acuerdo a expresiones de los propios presidentes permitirá el desarrollo y modernización de la represa hidroeléctrica, también nuevas obras como la construcción de la represa Aña Cuá, la adecuación de la tarifa, y el incremento de la producción entre un 15 y un 25 por ciento respectivamente, que constituyen muchos recursos para el sistema. El gobernador de la Provincia arribó al acto formando parte de la Comitiva Presidencial y también destacó este entendimiento entre los dos países en que se encuentra emplazada esta magnífica obra, consignando que una mejora general de la situación de la EBY es también una mejora para Corrientes y el país.El presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, acompañado por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren; el presiente provisional del senado Federico Pinedo; el embajador Argentino en Paraguay, Eduardo Zain; el titular de la Entidad Binacional, Humberto Schiavoni; el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi; y demás funcionarios del ámbito nacional, provincial y municipal, legisladores nacionales y provinciales; suscribió el Acta de Entendimiento por Yacyretá, con el presidente del Paraguay Horacio Cartes, quien estuvo acompañado por el vicepresidente Juan Eudes Afara Maciel; el ministro de la Defensa Nacional, Diógenes Martínez, entre otros.El acto se desarrolló en la zona de generadores en la cota 70, y se inició con el arribó de las autoridades, invitados especiales, medios de comunicación y representantes de las fuerzas de seguridad de ambos países. Seguidamente entonaron los himnos de la República del Paraguay y la Argentina respectivamente, cuya musicalización fue ejecutada por la 29 Agrupación de Caballería San Juan Bautista de San Marcos del vecino país guaraní.Tras los himnos se leyó el Acta de Entendimiento por Yacyretá, e hicieron uso de la palabra los presidentes del Paraguay, Horacio Cartes y Mauricio Macri, respectivamente.El Tratado de Yacyretá estipula que a los 40 años de su firma se debían revisar las cláusulas económicas entre las cuales está la amortización de las deudas y las condiciones de prestación de los servicios de energía. El Acta firmado este jueves por ambos presidentes cumple con dicha revisión y da solución a todas las cuestiones pendientes, tanto las referidas al endeudamiento de la EBY como a las controversias existentes respecto a la forma de calcular la tarifa de energía y de las compensaciones debidas a los países, estableciendo concretamente: la compensación de créditos y deudas entre la Entidad Binacional y las Altas Partes (República Argentina y República del Paraguay); y de la misma manera entre la EBY, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Emprendimientos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA).La reestructuración de la deuda de Yacyretá por préstamos y compensaciones que comprende el pago del capital actualizado (aproximadamente 5.000 millones de dólares) a 20 años de plazo y 10 de gracia con quita de intereses. También indica el pago de las deudas remanentes a ANDE y EBISA; el acuerdo sobre la forma de calcular la compensación sobre territorio inundado; y el compromiso de ajustar los gastos corrientes no vinculados a las inversiones, lo que impactará bajando los costos de generación de energía.Y por último establece el precio y la forma de la compensación por cesión de energía a las Altas Partes; y el acuerdo para impulsar las obras de Aña Cuá, y la ampliación y modernización de la actual Central. En este sentido el primer proyecto trata de la construcción de una central aprovechando el vertedero del brazo Aña Cuá, que prevé la instalación de 3 turbinas Kaplan (270 MWh), que implica un aumento en la generación de energía de aproximadamente un 10% con relación a la actual.Cabe destacar que ya están listos los pliegos a nivel de proyecto ejecutivo para ser licitado y la duración de la obra se estima en 4 años.Por otra parte, también se acordó la rehabilitación y modernización del actual parque generador que incluye a las partes fijas y sistemas Kaplan de las turbinas, los generadores y los sistemas de control. Y la ampliación de la Central Hidroeléctrica que incluye 3 turbinas adicionales a las 20 actuales y aumenta en un 15% la potencia instalada.El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, expresó al iniciar su discurso que “nos reúne hoy una circunstancia especial para las naciones que presidimos, ya que estamos escribiendo una nueva historia para ambos gobiernos y nuestros pueblos hermanos”. Y reiteró dirigiéndose a su par argentino, Mauricio Macri, que “hoy marcamos la historia”, porque “decidimos juntos poner en orden Yacyretá”, y de esta maneta “asumimos el compromiso de encontrar por medio de negociaciones justas y equitativas los caminos correctos de las soluciones que más favorezcan a este trascendental emprendimiento binacional y por ende, al interés de nuestros países”.Afirmó que “afortunadamente ambas administraciones lograron encontrar un arreglo al tema de la deuda de Yacyretá, sorteando diferencias, discusiones y postergaciones de más de 30 años, para tomar esta gran obra no solo viables desde el punto de vista económico, sino también para convertirlo definitivamente en un instrumento de verdadero desarrollo de Argentina y Paraguay”. Cartes agregó además que en el marco de este entendimiento, “se abren las puertas para la construcción de más obras de similar significación para el trabajo, el desarrollo y la modernidad” en los dos países para beneficio compartido.El presidente de la Argentina, Mauricio Macri al hacer uso de la palabra expresó: “hoy es un día histórico, porque firmamos este acuerdo por Yacyeretá, trabajando con sinceridad, en igualdad de condiciones, superando antiguos distanciamientos, tal es así que dejamos atrás 30 años de conflictos, para entendernos y construir un acuerdo, que nos permitirá, un mayor desarrollo de la entidad, fijar mejores tarifas, desarrollar obras que se vienen postergando, tal el caso de la presa del brazo Aña Cuá que va mejorar el 15 por ciento la generación de energía, como también ampliar la represa de Yacyretá con tres turbinas que va a generar 20 por ciento más de energía, y estos es mucho dinero, son muchos recursos, que ambos países necesitamos para avanzar, para articular el desarrollo y progresos de nuestros países”.Agregando: “este acuerdo fortalece a la entidad, que tiene a su cargo la administración la obra de ingeniería más importante que tienen nuestros países. El Paraguay es el país que más población tiene en nuestro territorio, además del vínculo socio-cultural de toda nuestra historia, y con quienes tenemos mucho trabajo que hacer en conjunto, como por ejemplo desarrollar, cuidar y articular de la mejor manera, esta extraordinaria vía de comunicación y de transporte como es la hidrobia”.El presidente se sinceró, al expresar: “yo trabaje para la represa, cuando estaba en construcción, pero es la primera vez que vengo en funcionamiento pleno”.Finalmente, Macri: “este acuerdo es un paso hacia el futuro, estamos dando pasos muy importantes en poner esta entidad en el lugar que tiene que estar, y sobre todo desde la transparencia, del consenso, esa es la forma que nos caracteriza y hemos encontrado reciprocidad en las autoridades del Paraguay, por lo que estamos muy conformes y somos muy optimistas respecto del futuro.El mandatario correntino Ricardo Colombi quién arribó con la comitiva presidencia, expresó tras la finalización del acto: “este acuerdo es muy importante para el país, así lo transmitió el presidente de la Nación, porque apunta al reordenamiento administrativo de la Entidad, lo que va a permitir se mucho más eficiente. A la vez es muy claro que, si el país se beneficia, sin dudas Corrientes también”.Finalmente reiteró el trabajo con el Gobierno Nacional y el lugar que le da a la Provincia: “mi participación en la Comitiva presidencial no a título personal, es un gesto hacia la Provincia, y esto nos genera mucha más energía para seguir construyendo juntos un futuro promisorio para los correntinos”.Asistieron al acto por la Provincia de Corrientes Marcelo Gatti, consejero de la Entidad Binacional, Néstor Pedro Braillard Poccard senador nacional, el ministro de Coordinación y Planificación Eduardo Vischi, el senador provincial Sergio Flinta, el subdirector de administración Eduardo Burna, legisladores provinciales e intendentes de distintos puntos de la provincial.