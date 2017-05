Sportivo-San Ramón y Huracán-Unida en la continuidad del apertura

En la sesión ordinaria llevada a cabo en la noche del martes, en su sede de Avenida Sarmiento 60, el consejo directivo de la Liga Goyana de Fútbol estableció el programa de partidos que corresponde a la segunda fase del Torneo Apertura de Primera División "Raúl Edelmiro Maciel".La actividad se centralizará el próximo sábado con los enfrentamientos entre Sportivo y Atlético San Ramón, en la ciudad de Santa Lucía, y el de Huracán ante Juventud Unida en el estadio "Ramón Cacique Oviedo". Ambos duelos comenzarán a las 16. Por sorteo quedó libre Sportivo Benjamín Matienzo.Se sabe, los cotejos son eliminatorios y el campeón de este primer certamen de la temporada logrará la plaza para jugar el Provincial de Clubes organizado por la Federación Correntina de Fútbol.Lo más destacado fue la disputa del clásico que terminó en poder de Huracán que derrotó por 2-0 y sin atenuantes a Central Goya. Caprichosamente y por sorteo, sin ese sentido común que debería tener la Liga en pos de la calidad de la competencia, el arranque tuvo el enfrentamiento de los dos clubes más convocantes de la ciudad."Ese" partido diferente a todos como era de esperar generó nuevamente una masiva respuesta del público. Hubo pasión y aliento incondicional, mucho colorido, despliegue de banderas y no faltaron las cargadas habituales entre uno y otro que si es "bien entendido" forma parte del folklore del fútbol.El clásico entregó también un juego interesante, vertiginoso, de ida y vuelta, en donde el "sabalero" fue más. Por mayor presencia, sobre todo en mitad de cancha y por el desnivel que ocasionó por los costados vía Acebo y Mosqueira. En la primera mitad dispuso de varias chances como para abrir el marcador y erigió en figura al juvenil arquero Roberto Flores.A los de la Avenida Sarmiento les costó en defensa. No hubo sincronización entre los centrales y se mostraron dubitativos los laterales. No era para menos, la mayoría no tenía experiencia en primera a excepción de Facundo Bordón. Solo inquietó en el comienzo con una doble chance desperdiciada por Agustín Sánchez.Cuando el "Celeste" encontró el gol, a los 4 del complemento y por medio de un cabezazo de Godoy, tras un corner del Seba Falcone, el trámite le pasó a pertenecer en forma exclusiva. Por eso no extrañó que llegara el segundo a los 22, cuando Quiroz la recibió en el borde del área y sacó un disparo cruzado que hizo estéril el esfuerzo de Flores. Prácticamente allí Huracán sentenció la historia del clásico y estuvo cerca de engrosar el marcador.El detalle no menor fue el de la suspensión del encuentro a los 38' por los incidentes que ya citamos en una entrega anterior. Una correcta decisión por parte del árbitro Enrique que no tenía las garantías suficientes para continuar.Esto disparó una señal de alerta que debe servir para estar prevenidos de ahora en más. Es que episodios como éste ya han sucedido el año anterior sea el partido clásico o no.Entonces se hace imprescindible la PREVENCION y una COORDINACION previa de los actores principales de la organización, sobre todo para un encuentro de esta naturaleza que genera tanta pasión con dos mil o tres mil personas en la cancha. Entendemos que NO se puede SUBESTIMAR ningún detalle y estar preparados. No se puede retacear la presencia policial argumentando que "no sabíamos que iba a venir mucha gente". ES JUGAR CON FUEGO.La diferencia entre el "albiceleste" y Municipal estuvo dada en la eficacia de uno y otro. El trámite fue parejo y sin demasiadas alternativas de interés. En el primer período, el equipo del "Pato" Ojeda tuvo las chances más claras pero no estuvo fino en la definición.Unida golpeó a los 12' del complemento y empezó a enderezar el rumbo de la victoria. Fue tras una asistencia de Fede Ortiz a Walter Esquivel quien escapó solitariamente, eludió al arquero y convirtió con el arco a disposición.Lo buscó el "auriverde", que tuvo un par de llegadas, pero no pudo o no lo supo igualar. Los conducidos por el Pulga Cuaranta sellaron el resultado en el tercer minuto de adición, cuando Pedro López lo asistió a Fede Ortiz que la empujó con el arco vacío.Salvo los últimos 15 del segmento inicial, en donde La Bahía emparejó las acciones y arrimó cierto peligro a la valla defendida por Coronel, el resto del tiempo le perteneció con claridad al conjunto "aurinegro" que se mostró más ambicioso y activo.El tempranero tanto de Kevin González, a los tres minutos de la etapa complementaria, abrió definitivamente el camino. Luego, a los 22', el recién ingresado Kevin Silva usufructuó una serie de rebotes en el área y con un disparo corto estableció el 2 a 0 definitivo. Pudo ampliar aún más las cifras Matienzo que desperdició varias posibilidades.Mucho deberá trabajar el "Tricolor" para volverse competitivo. Mostró deficiencias tanto en lo físico como en lo futbolístico. El debutante arquero Ayala, el zaguero Escobar Cavalieri y el experimentado delantero Pablo Durán fueron los que se salvaron de la crítica.