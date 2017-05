Carlos Lopez Soto: “La gratuidad del acceso fue una decisión que le ha dado un vuelco a la Fiesta Nacional del Surubí”

Luego del resonante éxito en cuanto a organización y convocatoria que tuvo la 42° edición de la Fiesta Nacional del Surubí, el secretario de Producción y Desarrollo Sustentable, ingeniero Carlos López Soto realizó un balance del máximo evento pesquero mundial. Propuso reformar puntos estructurales y profesionalizar la COMUPE.Luego de la “edición bisagra” en cuanto a cantidad de participantes, convocatoria de público y cantidad de lanchas, López Soto felicitó a todos los miembros de la COMUPE y empleados municipales: “fueron los grandes gestores de este resultado exitoso, poniendo de manifiesto el desarrollo turístico local” dijo.“El turismo es un gran repartidor de trabajo, tiene mucho ingreso, es impresionante la multiplicación que tiene en una economía chica como la nuestra”.“Felicito la idea de innovar (en cuanto a la gratuidad de las entradas a la ExpoGoya), voy a trabajar en una ordenanza que nos permita generar ese valor agregado con el cobro de los expositores y que nadie tenga que pagar entradas para que los vecinos de Goya, que son dueños de esta fiesta y accionistas de esta ciudad, puedan disfrutarla”.“Fue una decisión que le ha dado un vuelco estratégico a la fiesta” subrayó.“Me parece que es momento que de hacer el análisis en los puntos que estuvimos mal: por ejemplo un cupo al ingreso de las lanchas, a mi criterio dañoso desde el punto de vista turístico y altamente negativa para el desarrollo de la ciudad”.“Aquí se abre un debate: no es si tenemos cupo o no, sino cómo hacemos para mejorar esto”“El predio tiene para seguir creciendo en cantidad y calidad, pero me parece que hay una discusión de la cual tenemos que participar todos los actores públicos, privados, pescadores, parte fundamental de esta fiesta, cómo replanteamos la Comisión Municipal de Pesca COMUPE. Así como a esta le falta profesionalización, y no tengo ninguna duda de que podemos tener mucha más cantidad de lanchas conservando la calidad, y como dijo el Intendente Bassi, vamos a trabajar duro para que el año que viene nadie se quede sin participar”.“Esta inversión que ha hecho el estado municipal, con muy buen criterio, ha generado ingresos genuinos a la comunidad goyana, pero tenemos que mejorar más infraestructura y servicios, el predio, tecnología, mejoramiento del escenario”.Propuso una reforma estructural de la gestión del evento “algo así como un gerente de marketing que pueda administrar la fiesta durante el año pero con mandato de la COMUPE, también mejorar el financiamiento y el escenario; y para ello debemos trabajar en las demandas del sector público y privado” finalizó.