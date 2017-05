Fiesta Nacional del Surubí: Lopez Soto en contra de poner topes a pescadores en el concurso de pesca

El secretario de la Producción, Carlos López se pronunció en contra de poner topes o límites al número de pescadores. “Manifestamos nuestro fuerte desacuerdo con esa decisión de la Comisión, inclusive me parece que la Comisión se extralimitó con su funciones”, remarcó, y explicó que este tipo de restricciones es contraria a las políticas de promoción del turismo. “Ante este límite con qué cara le decimos al pescador al que fuimos a invitar que no pueden inscribirle porque hemos superado esta capacidad de gestión”, añadió.



En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, el Secretario de la Producción expresó: “

“Voy a ser concreto. Personalmente, creo que no es conveniente ponerle un limitante, que tiene sus implicancias desde el punto de vista turístico y creo que el gran desafío de los goyanos es hacer las próximas Fiestas sin topes y que cualquier goyano así sea en el último minuto de la inscripción y con más razón cualquier turista pueda inscribirse. Esto nos lleva a un desafío importante donde debemos tener cantidad sin resignar calidad”.

Se le preguntó si estuvo acertada la decisión del presidente de la COMUPE cuando decía aquello de “mil una embarcaciones y no se corta la inscripción”. A esto respondió López Soto: “Terminó la Fiesta, esta Fiesta maravillosa, que hemos tenido los goyanos, donde tengo un reconocimiento muy importante tanto a la Comisión Municipales, a todos sus integrantes, como a este enorme trabajo que hizo todo el equipo municipal, que fue impresionante, tanto los que se encargaron del Predio como los que se encargaron de atender a los turistas, las reinas, y de mantener la ciudad limpia ante tanta inmensidad de gente que vino, de muchos goyanos que regresaron a la ciudad y ante el aluvión de turistas que hemos tenido con mucho orgullo y con mucha alegría”.



ENTRADA GRATIS

“Hemos tenido una Fiesta que ha cambiado en forma importante y me parece que trascendental y ahí sí me parece, que es un hito que deberíamos conservar el tema de que no se financió este año parte de las erogaciones con el aporte de cada uno de los que ingresó en la Expo, sino que se buscó otra fuente de financiamiento eso es muy importante,, la entrada gratuita no es una mera actitud que debe durar este año, sino que creo que la fiesta se debería financiar con más stands, con mayor cantidad de venta de esos espacios a mayores valores, porque el público que ha ido a la Fiesta le ha generado un valor agregado impresionante a todos los expositores”.

“Estoy contento de que la Fiesta haya tomado esta envergadura y a la vez muy contento de que estemos debatiendo este tema”, remarcó.



“SE EXTRALIMITÓ”

Sobre el tope de inscripciones, concretamente dijo: “Como responsable del área, en forma privada le manifestamos nuestro fuerte desacuerdo con esa decisión de la Comisión, inclusive me parece que la Comisión se extralimitó con sus funciones… Ha sido una decisión de la Comisión que como estaba tomada y publicada no insistimos con hacer cambios, sí hubo conversaciones pero que quede claro que desde el área municipal consideramos a la Fiesta del Surubí como el buque insignia del tema turismo y que tal vez lo que esté haciendo falta que demuestra… este límite, sin echar culpas a nadie, me parece o nos parece desde el Municipio que esto está necesitando y personalmente voy a hacer opiniones de forma personales está necesitando un replanteo de la gestión: me parece que los goyanos no podemos ponerle límites a la cantidad de pescadores porque sería ponerle límites a la actividad que se está transformando en la más importante en generación de riqueza como es el turismo. Si le pongo límites a los pescadores también le ponemos limites a no salir a hacer publicidad, como teníamos pensado hacerlo, en la Costa del Uruguay y Brasil porque ante este límite con qué cara le decimos al pescador al que fuimos a invitar que no pueden inscribirle porque hemos superado esta capacidad de gestión.”.-