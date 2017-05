El Concejo Deliberante de Goya donó con cargo un inmueble al Goya Rugby Club

En su sesión ordinaria del 3 de mayo, el Concejo Deliberante de Goya aprobó la donación con cargo de un inmueble al Goya Rugby Club para desarrollar sus actividades. La donación de otro para el Consejo Vecinal del Barrio Sarmiento volvió a comisión. El éxito de la Fiesta Nacional del Surubí fue sumamente destacado en el Libre Uso de la Palabra, donde además se produjo un intercambio de opiniones sobre la toma de posiciones la Dirección de DD HH.La sesión fue presidida por el titular del Cuerpo Deliberativo, Juan Domingo González, y tras la lectura del Orden del Día, tras lo cual la concejal Teresita Maidana pidió incorporar al mismo para ser tratados Sobre Tablas, el Proyectos de Resolución solicitando informe al D:E:M: s/ estado y funcionamiento del horno pirolítico; y el Proyecto de Ordenanza solicitando al D.E.M. un inventario detallado de Maquinarias y Vehículos propiedad del Municipio y los que se encuentran en Leasing y en qué condiciones se encuentran. Ambos fueron puestos a votación y al contar únicamente con 5 votos favorables no logró lo pedido y fueron luego enviados a distintas comisiones.Se aprobaron por unanimidad las Actas Nº 1.098 y Nº 1.099, dando lugar a que el Secretario del Cuerpo, Gerardo Urquijo, ponga en conocimiento de los ediles de las notas recibidas, las que fueron:.- De la Defensora de los Vecinos, Dra. Ma. Patricia Greve, solicitando informe sobre el recorrido del Transporte Urbano de Pasajeros en el Barrio San Ramón. Se envió a la Comisión de Transporte..- Del DEM elevando copia del Balance Anual 2016 presentado al Tribunal de Cuentas Municipal, que se giró a la Comisión de Economía..- Del secretario de Planeamiento, arquitecto Miguel Dante Gracco, solicitando que a fin de mejorar la comunicación y operatividad de notas y proyectos que el H.C.D. envía a esa Secretaría, las mismas sean presentadas por Mesa de Entradas de planta baja. Se tomó conocimiento y se envió a archivo.Del Tribunal de Cuentas Municipal dictaminando sobre Rendición de Cuentas de la ZAE Goya. La Comisión de Economía fue la destinataria de la misma.Continuó luego Gerardo Urquijo con las notas particulares que se enviaron al cuerpo:.- Del Grupo Scout “Nuestra Señora del Rosario” solicitando colaboración para la instalación de agua, cloaca y reconstrucción de Sanitarios. Vista la nota se envía al DEM..- Del licenciado en Seguridad Marítima, Diego Martín Ferrari, solicitando una entrevista para tratar el tema de extracción de arena en nuestra Jurisdicción. Como la Comisión de Obras Públicas está analizando el tema y se encuentra en la misma el expediente en cuestión, se envía a ella la nota para acordar la entrevista..- Proyecto de Ordenanza Homologando convenio firmado con la Asociación Civil “Un Techo para Argentina”. Elevado por el D.E.M. Se envió a la Comisión de Legislación..- Proyecto de Ordenanza autorizando al D.E.M. a otorgar escritura de compraventa a favor de la Sra. Ana María Monticelli. Elevado por el D.E.M. Fue a la Comisión de Legislación..- Proyecto de Ordenanza adjudicando en venta terreno municipal a favor de la Sra. Andrea Paola Espinoza. Elevado por el D.E.M. Se giró a la Comisión de Legislación..- Proyecto de Ordenanza promoviendo la igualdad de oportunidades en el empleo público de personas travestis, transexuales y transgénicos. Autor: Conc. Baldi Escobar. Presentado por los Conc. Baldi Escobar, Guerreño y Ramírez. Fue a dos comisiones, la de Economía y la de Legislación..- Proyecto de Ordenanza Declarando Patrimonio Histórico y Cultural las cuatro esquinas, sus casonas y sus patios. (Evaristo López y Mariano I. Loza)Autoría y presentación: conc. Monzón y Pereira. Se derivó a la Comisión de Cultura..- Proyecto de Ordenanza solicitando al D.E.M. un inventario detallado de Maquinarias y Vehículos propiedad del Municipio y los que se encuentran en Leasing y en qué condiciones se encuentran. Autor: Conc. Maidana. Presentado por los Conc. Maidana, Tournier y Vallejos. Tras no alcanzar los votos para ser incorporado al Orden del Día, se envió a las comisiones de Legislación y de Transporte..- Proyecto de Ordenanza s/ colocación de recipientes y cartelería de deposiciones de los animales. Autor Conc. Baldi Escobar y Guerreño. Se envió a las comisiones de Economía y de Salud..- Proyecto de Resolución solicitando informe al D:E:M: s/ estado y funcionamiento del horno pirolítico. Autor Conc. Maidana. Presentado por los Conc. Maidana, Méndez Vernengo y Tournier. La edil Maidana propuso y no alcanzó los votos para su incorporación al Orden del Día, por lo que fue enviado a las comisiones de Obras Públicas y de Salud.Por unanimidad, los concejales votaron para que el Proyecto de Ordenanza, con Despacho de Comisión, sobre donación con cargo de inmueble a favor del Barrio Sarmiento, volviera a la Comisión de origen para continuar con su análisis, indicando la concejal Baldi Escobar que ello fue acordado en la reunión de Labor Parlamentaria.Obtuvo el voto de la totalidad de los concejales presentes el Proyecto de Ordenanza, con Despacho de Comisión, derogando la Resolución con fuerza de Ordenanza Nº 61/2000 y donación con cargo de inmueble a favor del Goya Rugby Club.Se dio lectura a la parte resolutiva del mismo, la que establece:ARTÍCULO 1º: DERÓGASE la Resolución con fuerza de Ordenanza N° 61 de fecha 19 de septiembre de 2.000, por incumplimiento del cargo impuesto a la donataria, de acuerdo a lo establecido por los artículos 2° y 5° de la misma, revocándose la donación oportunamente efectuada.-ARTICULO 2°: DONAR al GOYA RUGBY CLUB, con Personería Jurídica otorgada por Resolución N° 023/04 de Inspección General de Personas Jurídicas -Corrientes-, N° de CUIT: 30-70882919-2, el inmueble descripto como Lote “a”, de la Manzana N° 351 del plano oficial de nuestra ciudad, Mensura N° 4.478-N, inscripto a nombre de la Municipalidad de Goya en el Registro de la Propiedad Inmueble, Corrientes, en el Libro Diario bajo N° 12.924, Folio Real Matricula N° 13.786 -Departamento de Goya-, de fecha 10/08/99; en la Dirección General de Catastro, Corrientes, Adrema Il-1.418-1 de fecha 03/09/99 y en Catastro Municipal -Goya- T° 63 F° 27.215 - Orden 12.880 de fecha 14/09/99.-ARTICULO 3°: LA DONACIÓN dispuesta en el artículo anterior es con el CARGO de que la donataria construya allí su SEDE, para el cumplimiento de los objetivos establecidos en su Estatuto Social, dentro del PLAZO de 2 (dos) años a contar desde la fecha de promulgación de la presente.ARTÍCULO 4°: LOS GASTOS que la demande la correspondiente Escritura Traslativa de Dominio será EXCLUSIVAMENTE a cargo del GOYA RUGBY CLUB.-ARTICULO 5°: LA INOBSERVANCIA del cargo establecido o el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, causará de pleno derecho LA REVOCACIÓN de la donación y el reintegro a la Municipalidad de Goya del inmueble donado.-ARTÍCULO 6°: AL OTOGAR la Escritura Traslativa de dominio, se dejará constancia de que la Municipalidad de Goya no queda obligada por evicción.-Luego de esta lectura, la concejal Ludmila Baldi Escobar propuso una modificación de forma, y luego fundamentó el proyecto indicando que el mismo fue elevado por el DEM a pedido del Goya Rugby Club, y afirmó que debía derogarse la cesión previa a otra entidad que no cumplió con el cargo, tras lo cual Jorge Mazzaro hizo una aclaración gramática que fue aceptada.Por último, el concejal Jesús Méndez Vernengo, ex jugador del Goya Rugby Club, aseveró que todos los goyanos deben sentirse orgullosos de esa entidad, a la que concurren más de 90 chicos, 35 en los planteles intermedio y superior, 50 chicos en los niveles M 1 y M 2 (entre 15 y 18 años), más de 20 chicos entre 6 y 14 años, y felicitó a todos los dirigentes y jugadores de esa gran familia que conforman, resaltando nuevamente el trabajo a pulmón que entre todos realizan.Debido a que los puntos 6º), 7º), 8º) y 9º) del Orden del Día los constituían sendos proyectos de resolución archivando expedientes, resolvieron tratarlos en forma unificada, por lo que por unanimidad aprobaron:.- Proyecto de Resolución, con Despacho de Comisión, Archivando Expediente Nº 2.217/13 (P.O. creación del Programa de viviendas para todos)..- Proyecto de Resolución, con Despacho de Comisión, Archivando Expediente Nros. 2.249/14 (pedido informe s/nuevos valores licencia nacional de conductor). Y 2.292/14 (estacionamiento calle J.M. Estrada)..- Proyecto de Resolución, con Despacho de Comisión, Archivando Expedientes Nros 2.320/15 (estudio general de seguridad vial y accidentología) y 2.331/15 (boleto estudiantil transporte urbano)..- Proyecto de Resolución, con despacho de Comisión, Archivando Expedientes Nros. 2.449/16 (P.R. solicitud informe al D.E.M. s/estado estaciones de bombeo) y 2.542/16 (P.R. pidiendo informe al D.E.M. mantenimiento de canales de desagües).Finalizado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente del cuerpo invitó a quienes así lo deseen a expresarse en el Libre Uso de la Palabra.El primero en hacerlo fue Federico Tournier, quien agradeció el aporte realizado por el Cuerpo a la Barra Pesquera Los Moncholitos Verdes, que organizaron el Concurso de pesca de costa el domingo 23, en una jornada exitosa con casi 200 chicos por la mañana y otros 100 por la tarde.Además, se refirió a la Fiesta Nacional del Surubí y agradeció a la Comisión Organizadora y a los 16 fiscales de zona que mantuvieron el orden en la largada, al igual que en la jornada de pesca, lo que fue muy destacado por todos los participantes.Sin embargo, indicó que le hubiera gustado que antes se hubieran entregado las distinciones a los fiscales que se les otorgó el año pasado.Luis Ramírez también se refirió al éxito de la Fiesta Nacional del Surubí y felicitó al Intendente Gerardo Bassi, al Presidente de la COMUPE Horacio Urdiró y a toda la Comisión, destacando que se puso nuevamente una vara muy alta para seguir avanzando.En tanto que Fernando Vallejos se adhirió a las palabras de quienes lo precedieron, felicitando también a todos los goyanos por pasar tan lindos días de fiesta. Destacó al personal municipal que trabajó muchísimo para poder recibir a todos los visitantes.Por otra parte, se refirió a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, de quien dijo siempre elabora comunicados y mencionó a modo de ejemplo uno sobre los 360 despidos de Médicos Comunitarios, otro sobre la muerte de un niño por agrotóxicos en Lavalle, el ingreso de fuerzas policiales a una universidad en Jujuy, represión a docentes frente al Congreso, mientras que no se expidieron repudiando las agresiones y represiones de los empleados estatales de Santa Cruz por parte de la policía, que están pasando momentos muy difíciles en una provincia quebrada, tal como la definió su gobernadora. Ironizó diciendo que seguramente la Dirección de DD HH no tomó conocimiento de ello porque no emitió ningún comunicado de repudio.Ariel Pereira respondió a Fernando Vallejos diciendo que los reclamos a los que se refirió fueron en lugares públicos, y que aquí se sitió el domicilio particular de la Gobernadora, en donde estaban mujeres solas y hasta pasaron las rejas. Preguntó además cómo reaccionarían si estuvieran en esa situación solas sus mujeres, cómo reaccionarían ante la inseguridad que generan y el fogoneo en los medios de comunicación. Aseveró que la provincia está quebrada pero que durante 12 años no gobernó el kirchnerismo en Santa Cruz, no tenía siquiera la intendencia de Río Gallegos, ya que el Gobernador Peralta estaba con Sergio Massa, explicó sobre la política de ese estado, y que para las presidenciales trabajó Peralta para Sergio Massa y recordó que ELI es o era parte del mismo, y que el gobernador que entregó fundida la provincia de Santa Cruz era de Sergio Massa.A esto indica Vallejos que Santa Cruz es gobernada desde el año 1991 por el Partido Justicialista, y desde el 2001 por el Kirchnerismo, y que no le correspondía saber si Peralta se hizo luego o no del Massimo sino que planteaba los hechos ocurridos en Santa Cruz y la protesta aún sigue porque hace 2 o 3 meses que no cobran los sueldos.Nuevamente tomó la palabra Pereira, quien dijo que lo hacía para aclarar que no era cierto eso, ya que el reclamo salarial es sobre atrasos dentro del mismo mes, no es cierto que no cobran 2 o 3 meses.Finalmente, la última participante fue Marta Reyes Letellier, quien se refirió a la Fiesta Nacional del Surubí y las políticas inclusivas que permitieron que todo el pueblo pueda acceder al predio, y a la tarea de la Dirección de Cultura que puso a los valores locales sobre el Escenario, tanto a los seleccionados en el Pre Surubí como al Coro Infanto Juvenil, el CEPLA, la Orquesta Municipal, todos de gran calidad y como resultado del enorme trabajo y esfuerzo puesto al servicio de la cultura, con una gran esfuerzo de recursos humanos y económicos al servicio de la comunidad.Luego de esto, el Presidente Juan Domingo González dio por finalizada la sesión ordinaria del miércoles 3 de mayo.