Ecos del concurso nacional del surubí: Comienza a debatirse sobre la conveniencia de un techo al número de pescadores

El concurso, aunque tuvo 1.002 equipos inscriptos, contó finalmente con 996 equipos pescando, planteándose la pregunta sobre si es conveniente seguir manteniendo un tope al número de participantes. Hubo pescadores a los que se les devolvió el dinero de la inscripción aunque quisieron estar. José Lorenzón dijo que prefiere calidad a cantidad y recomendó a los pescadores que la próxima vez tomen el recaudo de inscribirse con tiempo porque “yacaré que se duerme lo hacen cartera”.

Desde lanchas que quisieron colarse en la largada sin llevar elementos de pesca, hasta cinco equipos que nunca aparecieron en el concurso. José Lorenzón, fiscal general del concurso de pesca del surubí comentó en el programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte que “se inscribieron 1.002 lanchas, a la 1.002 se le devolvió el dinero, fue extemporáneo, se inscribió a las 18 a ese participante, y en el rio participaron 996 embarcaciones, hubieron algunas que tuvieron problemas con papeleo sobre todo con Prefectura, algunas fueron solo a molestar y con la buena relación de Prefectura esas tres lanchas fueron sacadas del rio y se las llevó a Prefectura, cómo siguió el tema con ellas no sabría, son tres lanchas que no tenían en condiciones de participar fueron retiradas”.

“La largada tuvo un aditivo especial. En esta Fiesta hubo mil lanchas, era todo un tema, había todo un ambiente de carrera, y no me cansé de recalcarles a los pescadores que la largada no era una carrera, incluso hubo una lancha que no tenía los elementos de pesca y dijeron que se les olvidó, entonces les dije “muchachos, tienen que dejar el parque cerrado”, no eran de Goya, vino Prefectura y se los retiró”, precisó.

“Todo venía bien y se transformó en una situación tensa, inútil que no correspondía pero por suerte los muchachos se comportaron bien y pudimos mantener la raya”.

“El concurso se largó cuatro minutos antes de las 15, me hubiese gustado largar a las 15, pero la presión era muy grande, se sentía la tensión grande en ese parque”, contó Lorenzón.

“También tuvimos un par de situaciones. Por suerte, este año tuvimos un médico, que quería participar y vivir la experiencia y tuvo la posibilidad y lo requerimos una vez en el Guarapo, por un chico que tenía algunos problemas de nervios, tensión, nada grave, se lo reviso y siguió participando”, relató.

Comentó también que “después, una persona en el Caduco que lo llevaron a un puesto sanitario por un problema de ingesta de comida a destiempo, fue medicado y volvió a pesar tranquilamente”.



YACARE QUE SE DUERME

“Sirve para promocionar el que el concurso tenga un tope o eso ya quedó como anécdota?”, se le preguntó a Lorenzon. El fiscal general de este concurso respondió: “Yo prefiero calidad antes que cantidad. Con mil lanchas, con algunos arreglos en toda la estructura de la Fiesta, podríamos andar muy bien. Para mí, personalmente”.

“Hay que ir mirando todos los datos, se verá con el apoyo de los supervisores quienes dirán qué les pasó a cada uno, haremos un ayuda memoria y se los dejará para el fiscal general que venga”, dijo.

Agregó: “Mis felicitaciones al equipo de Surubí Popo, al ganador de la pieza mayor, esto los va a incentiva y motiva para ediciones venideras. Creo que tendrán que tomar los recaudos la gente de Goya, para el año que viene no dormirse en la inscripción, porque yacaré que se duerma lo hacen cartera, van a tener que tomar los recaudos. La Fiesta es un éxito total. Estoy conforme con el trabajo de los fiscales, excepcional toda la noche. Acá estamos dispuestos a seguir trabajando por la Fiesta2.



CINCO LANCHAS

Se le preguntó qué pasó con cinco lanchas que debían participar. Lorenzón confesó que no se sabe y precisó: “Sobre las otras cinco, no sabemos los motivos. No estuvieron en zona de pesca, ni hicieron parque cerrado cuando buscaron los números”.

“Tuvimos una situación de una lancha chica, que amarró corto, no le anduvo el motor, y al pasar las 900 lanchas hizo agua y se hundió pero se la rescató y a las 4 de la tarde estaba en tierra, se le devolvió a su dueño en el Club Náutico”, relató.