Voluntariado: Los goyanos todavía tienen tiempo a donar para inundados del sur

Guillermo Quintana, coordinador del Voluntariado Goya destacó que hubo una buena respuesta del público a la convocatoria a donar elementos varios destinados a inundados del Sur del país, y de localidades de la provincia. Aunque reconoció que las donaciones no fueron tan masivas como en la anterior campaña. Invita a llevar donaciones a la sede de Cáritas en calle Tucumán 557.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, Quintana, quien también es gerente de AGENPRO, aclaró que no tiene las estadísticas concretas sobre la campaña llevada a cabo en el predio Costa Surubí. Vale recordar que se invitaba a la gente a que, al concurrir al Predio, llevara algún alimento no perecedero, o de limpieza, incluso colchones. Quintana dijo: “Con Cáritas fuimos llevando la mercadería en el depósito. En la semana haremos un informe de la totalidad que se fue sumando y pasaremos para que se comunique. Igualmente, la gente que no tuve la oportunidad de ir a la Fiesta o que iba con ánimo de recorrer el Predio y no llevó nada y tiene ganas de colaborar puede hacerlo durante la semana acercándose a la sede de Cáritas que es el lugar donde depositamos la mercadería en calle Tucumán 556 entre San Martín y Alvear en horario matutino de 8 a 12 del mediodía. Ahí tienen la posibilidad de hacer su donación, su aporte y calculo que la otra semana vamos a estar enviando a los destinos definidos”.

“No fue mucho el volumen a lo que estamos acostumbrados a manejar el año pasado con la emergencia hídrica, esto es mucho más chico y en dos o tres envíos vamos a estar liquidando lo que donó la gente”, dijo.



UN COMUNICADO

Se le preguntó a Quintana qué significaba un comunicado de Cáritas Diocesana donde daban a conocer que solo era lugar de depósito. Al respecto Quintana respondió: “Jorge Fouine está con nosotros trabajando en el Voluntariado y ahí también podrían, en la semana, arrimar esa mercadería, no habría ningún inconveniente”.

“La distribución no se hizo aun, eso vamos a coordinar con los grupos Scouts y con gente de Cáritas, eso es algo que todavía no se cerró cómo se va a hacer en cada lugar, la idea es siempre con la colaboración de voluntarios de ese tipo de agrupaciones: grupos Scout o Cáritas”, acotó.



DONACION A ESCUELA

También contó que el fin de semana, por medio de una empresa, se hizo la entrega de instrumentos musicales al Colegio Buena Vista. Sobre este tema, Quintana precisó: “Quiero agradecer el aporte de una empresa, Minicuotas Ribeiro de Buenos Aires, que a través de Martín Jauregui pudimos darle un aporte a la escuela de Buena Vista, el colegio al que hacia un tiempo le habían robado los elementos de música y no podía dar clases a alumnos de Primaria ni a los de Secundaria. El domingo junto con Martin y el voluntariado se le pudo hacer entrega a la directora Noemi. Agradecer esas ayudas y esos granitos de arena. Así el Colegio Buena Vista va a poder reanudar las clases de música, porque les entregaron guitarras, órganos….Es una manera de alimentar el espíritu, nada, contar esa pequeña historia que se dio el domingo”.-