Entrada libre y gratuita: Miles de personas disfrutaron de una Fiesta Nacional del Surubí inolvidable

El intendente Gerardo Bassi hizo un pormenorizado pero completo resumen de su emoción al ver el acompañamiento de goyanos y turistas en la 42ª Fiesta Nacional del Surubí, que llenó de gente a la 31ª Expo Goya, festivales y un concurso mundial de pesca que marcó un hito en la historia.En declaraciones a la prensa, el intendente de Goya, Gerardo Horacio Bassi expresó sus sentimiento luego del éxito del evento mayor de la ciudad: “Los intendentes solemos tener gotitas de felicidad y esta fue una semana con una gotita enorme, porque hemos hecho felices a muchos goyanos que pudieron recuperar la fiesta de todos, para todos; una fiesta solidaria, para los hermanos que han sufrido inundaciones; una fiesta donde han tocado los chicos de la Orquesta Infanto-juvenil, el Coro, el Pre-Surubí, el Ballet de la Fiesta Nacional, la batucada de los chicos del CePLA, el escenario alternativo con los chicos del rock, donde estuvieron los artesanos, feriantes y comerciantes; donde todos han podido vender...”“Se pudo organizar un equipo grande de COMUPE, más todo el equipo de La Muni que ha trabajado intensamente para dejar en condiciones el predio el día martes, con lluvia, viento y al otro día salió este ejército de gladiadores, a limpiar, barrer, pintar. El propio Scioli se sorprendió cuando pasamos por las plazas. Estaba enloquecido con los mástiles, las banderas flameando bien arriba”.“Uno escucha los testimonios y pregunta qué les pareció: Las reinas hablaban de la buena gente, buena onda, cordialidad, la hospitalidad, alegría, participación, identidad, pasión, dedicación. Una fiesta imperdible, bendecida. Es lo más hermoso que vi en mi vida. Gente que habla del orgullo de ser goyano. Muchos se han sorprendido e ido maravillados”.“Entonces está mega fiesta del Surubí, con salones llenos y más de 50 artistas con ganas de ofrecer su arte, el miércoles la inauguración, los fuegos artificiales, el cuidado de que no sean muy ruidosos por las mascotas, la presencia de Oscar y Curupí, Soledad, los chamameceros como Soriano Sosa, Hermanas Vera, Los Caraí, Imaguaré, los pibes que esperaban a Marito, él cantándoles Estudiante del Interior, emocionándonos a todos, el viernes con la elección de reinas con esas hinchadas con alegría, un jurado que eligió a la Lucía Moro, Mano Arriba, el sábado con tantas embarcaciones, amigos visitándonos… Tanta presencia, sin ningún problema”.“Recién estuve con Vecchia, uno de los fiscales y me contaba que fue todo maravilloso, no hubo ningún problema, estuvieron a las 07:00 de la mañana el domingo, los pescadores fueron recibidos con facturas, café, tortas fritas, mate cocido… A la tarde Damas Gratis congregó a cerca de 35.000 personas. Han pasado por el predio durante todos estos días más de 130.000 personas, sin un empujón, sin violencia, todos participando de la fiesta y contribuyendo a que la fiesta sea inolvidable, maravillosa es histórica”.“Hoy empezamos a las 06:00 de la mañana con el trabajo en los barrios, asfaltando la paso de los libres, haciendo cordón cuneta, en fin, la tarea del intendente es de todos los días”.