Concejal Juan Domingo Gonzalez: Esto demuestra que se puede tener un mega evento gratuito y sin ningún incidente

Finalizado el concurso de pesca más importante del mundo, autoridades municipales evalúan los resultados cualitativos de la Fiesta Nacional del Surubí. El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan Domingo González habló del trabajo de los organizadores, la cantidad de pescadores participantes, la Expo-Goya y la conducta ejemplar de la gente.El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan Domingo González ponderó el éxito de la 42ª Fiesta Nacional del Surubí: “Este es un momento único en el año que genera movimiento e ingresos para Goya, para los diferentes sectores, para el comercio, hoteles, restoranes… Ha sido una edición importantísima en términos que deja un saldo muy positivo para Goya”.“Si nos poníamos a imaginar cuál era el clima deseado, no hubiésemos imaginado tan lindos días. Ninguna nube en el cielo, fue algo impresionante que ayudó a que esta edición sea sin dudas, una de las más importantes”.“El eje central de la fiesta es la pesca y que hayamos tenido más de 1.000 equipos también marca cuál es la crecimiento de la Fiesta Nacional del Surubí; que tiene que ver con todo esto que tenemos los goyanos, con el trabajo fuerte de la Comisión Municipal de Pesca y hace que tengamos estos resultados”.“Pensemos también que parecía que no se podía llegar a las mil lanchas y hoy podemos decir que es una realidad que ha generado un impacto muy fuerte a nivel nacional y en muchos países, que eso nos posiciona para seguir sumando año tras año”.“Necesitamos que este disparador sirva no solamente para que los turistas visiten a fines de abril nuestra ciudad sino también durante todo el año”.Además destacó que pese a que muchos agoreros pensaban que la gratuidad del evento podría generar complicaciones se seguridad, el pueblo ha demostrado durante todos los días de Expo-Goya y festivales: “Se dio una fiesta, que sirvió como reflejo de lo que somos los goyanos como sociedad. Demuestra que se puede tener un mega evento gratuito y sin ningún incidente”.