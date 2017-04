Más de 40.000 personas durante los dos primeros días de la 42ª Fiesta Nacional del Surubí

El predio Costa Surubí se colmó de gente durante las dos primeras jornadas de la 31ª Expo-Goya y festivales de la 42ª Fiesta Nacional del Surubí, que por decisión de la Municipalidad de Goya, es de acceso libre y gratuito. Soledad, Mario Bofill, Los De Imaguaré, son algunos de los principales artistas que ya pasaron por el escenario mayor Juan Melero.La Fiesta Nacional del Surubí ya es un éxito indiscutido, lo comprueban propios y los extraños. Se reconocen dos factores principales que explican que esta edición, por sus características inéditas, quizás marque un antes y un después en la organización de la Fiesta. Uno es la gratuidad de la entrada al predio Costa Surubí, una decisión tomada por el Intendente Gerardo Bassi. El otro, la extraordinaria marca de 1.001 equipos participantes del concurso de pesca.Quien destaca el éxito de la Fiesta con suma satisfacción y alegría es el presidente de la COMUPE, José Horacio Urdiró quien hizo un breve comentarios sobre cómo avanza la Fiesta ya en vísperas del inicio del certamen de pesca, que es la base y razón de ser de la Fiesta.Urdiró dijo: “Esto es algo trascendental. Sería difícil explicar por lo que pasa por la mente y el corazón. Son sensaciones fuertes. Hay un grupo unido, tomando decisiones que consideramos que son las correctas, e inmensamente felices por darnos cuenta de la magnitud de la Fiesta”.Destacó además que en otras ocasiones se llegó a suspender por fenómenos extraordinarios como la creciente del rio, por ejemplo. Pero aseguro que “nunca se ha cortado la inscripción días antes de la largada”.“Queremos que la gente entienda que suspender la inscripción de pescadores es una decisión que tomamos con una combinación, por un lado de mucha alegría por la marca alcanzada, pero por otra parte con el trago amargo de tener que decirle al pescador que el concurso se había cerrado”, dijo.Recordó que “hace tres meses veníamos diciendo que íbamos hasta la marca de 1001 inscriptos, y si el pescador que no pudo entrar al concurso se hubiera inscripto con anterioridad quizás habría otra alternativa, dicen que el rio aguanta cualquier cosa pero la seguridad es fundamental. No podemos decir si son 1.200 lanchas en el rio no hay problema, pero hay que considerar otros factores, pusimos la cifra de 1.001 inscripciones porque somos soñadores, seguramente esto va a marcar un antes y después, tendremos la crítica correspondiente. Pero me quedo con lo que me dijo un pescador: “hagan lo que les dicta su corazón”.Por otra parte, dijo sobre la entrada gratuita al predio Costa Surubí que “el año pasado habíamos determinado que el miércoles inaugural la entrada era libre y gratuita pero fue la muestra de lo que se podía hacer, y este año con el gran apoyo del intendente Gerardo Bassi redoblamos la apuesta y así durante los cinco días de la Fiesta el acceso es gratuito, esto representa una decisión fuerte y todo tiene que ver con todo y está relacionado con la organización, con la seguridad, el buen trato por el cual Goya se caracteriza”.“Ojalá los enfrentamientos se vayan terminando en todo sentido y que nos atrevamos a ser felices”, finalizó.