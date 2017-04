Juez de faltas: nuevo sistema evitará que inhabilitados accedan a licencia de conducir en Goya o en todo el pais

Técnicos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial capacitaron el pasado jueves pasado a personal de la Dirección de Tránsito con el fin de implementar la base de datos a nivel nacional de todos los antecedentes de tránsito. También, se interiorizó de este tema a personal del Juzgado Administrativo de Faltas. Daniel Martínez, a cargo del mismo dijo que con sistema “tenemos el control para poder evitar de que el que cometió una infracción en Goya no vaya a otras localidades a sacar la licencia de conducir”.Próximamente en Goya se pondrá en práctica el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito, que permite centralizar toda la información a nivel nacional sobre infracciones e inhabilitaciones.Daniel Martínez a cargo del Juzgado Administrativo de Faltas, se refirió a la puesta en marcha del Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAI).En declaraciones al programaque se emite por, Martínez expresó: “Se estuvo realizando un curso sobre inhabilitación que se hará por medio de un sistema nuevo que es el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito. Este sistema nos permite a nosotros tener un poco más de control. Si me preguntan si en Goya hay casos de personas inhabilitadas, respondo que sí, que tenemos varios casos. En Goya tenemos pocos casos de inhabilitación pero sí se da cuando una persona tiene en el año dos o tres infracciones de la misma característica. Si una persona conduce en estado de ebriedad en el transcurso del año se lo puede inhabilitar. Ese es un caso de inhabilitación en Goya tenemos pocos casos, no muchos, pero tenemos algunos pocos pero los tenemos”.“Recibimos notificaciones, ya sea de Juzgados locales o de otras jurisdicciones sobre personas inhabilitadas, de todos ellos recibimos notificaciones por casos de accidentes o de algunos delitos que ocurrieron en la vía pública, es decir que recibimos y también notificamos, no somos los únicos encargados de inhabilitar”, explicó Martínez.Martínez dijo que este sistema “es muy importante porque con este sistema tenemos control a nivel nacional, no solo en Goya, anteriormente teníamos un sistema un poco casero, teníamos un control pero más interno, ahora tenemos un control nacional porque las infracciones que se cometen en otras provincias, y localidades quedan registradas en este sistema”.“Tenemos la posibilidad de tener un poco más de control para las licencias si se van a Lavalle, Santa Lucia o donde sea tenemos el control para poder evitar de que el que cometió una infracción en Goya no vaya a otras localidades a sacar la licencia de conducir, o si cometió infracciones en otro lugar tenemos la posibilidad de ver o constatar de que se realizó o se labró un acta de infracción en cualquier lugar como Salta, Jujuy, Misiones, en donde sea”, dijo.La intención de la capacitación al personal municipal de Tránsito es que sepa cómo se cargan directamente las inhabilitaciones en el sistema y esto impacte a nivel nacional. Por ejemplo, cualquier ciudadano de Goya que cometa una falta y esté inhabilitado automáticamente al registrarse, quedará bloqueado para obtener la licencia de conducir.Este sistema sirve para que se consulte algún antecedente de cualquier ciudadano que comete una infracción en todo el territorio nacional.Al estar implementado el sistema para un ciudadano de cualquier lugar del país que vaya a hacer su licencia nacional, se emitirá un certificado de antecedentes que reflejará la información.