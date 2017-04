Feriado del Dia del Trabajador: El 1° de Mayo habrá cese total de actividades en la Municipalidad

El director de Servicios Nicolás Daveta comunicó que por el feriado del 1º de Mayo, habrá cese total de las actividades en el ámbito municipal. También, recomendó a los vecinos que por la semana de la Fiesta Nacional del Surubí no saque residuos de gran porte, como ramas y escombros.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, Daveta dijo: “El 1º de mayo cae día lunes, y por eso por el día del Trabajador se les permite tomarse con total libertad el feriado a los empleados. Ni siquiera guardia vamos a contar porque es el día de los empleados que día a día trabajan y ponen el esmero para tener una mejor ciudad. Vamos a respetar como corresponde el feriado y no habrá ningún tipo de servicios por parte del municipio, el día lunes. Por eso, evitemos sacar los residuos de gran pote y generar cualquier complicación, sobre todo por la Fiesta del Surubí y por el feriado del 1º de mayo en el cual todos los empleados y obreros se van a tomar su día como corresponde”.

“El servicio se reanudará el día lunes a la noche dentro de la cuatro avenidas y el día martes a la mañana temprano en los barrios, normal funcionamiento de las áreas de servicio del municipio”, precisó Daveta.



SEMANA DEL SURUBI

“Desde la Municipalidad estamos poniendo lo mejor de nuestro equipamiento para cumplir con todas las tareas planificadas para estos días y entre todas esas cuestiones la idea es pedir colaboración a los vecinos de la zona Centro y Norte de la ciudad, de que no saquen residuos de gran porte, llámese ramas y escombros de gran porte como colaboración porque tenemos todo el personal todos los camiones y no solo eso sino se nos dificulta el normal desempeño en las tareas porque al recibir una gran cantidad de visitantes aumenta o duplica muchas veces el parque automotor de la ciudad no se encuentra estacionamiento, hay mucho flujo de vehículos, no pueden maniobrar los camiones y máquinas, por eso estamos pidiendo la colaboración a los vecinos”.

“Sin dudas apelamos a la solidaridad de ellos para tener limpia a la ciudad”, acotó.