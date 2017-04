La 42º Fiesta Nacional del Surubí se inauguró anoche en un marco multitudinario

El acto inaugural tuvo la presencia imponente de miles de goyanos y turistas que colmaron el anfiteatro y todo el predio Costa Surubí, destacándose que por primera vez la entrada fue libre y gratuita por decisión del Intendente Gerardo Bassi, quien destacó que la Fiesta es un acontecimiento muy importante porque es motivo de reencuentro de las familias dado que muchos goyanos vienen de distintas partes del país y el mundo para esta fecha. Horacio Urdiró destacó que se alcanzó y sobrepasó la cifra de 1001 embarcaciones. La primera noche finalizó con la actuación de Soledad.

Anoche, el intendente de Goya, Gerardo Bassi dejó formalmente inaugurada la Edición N° 42 de la Fiesta Nacional del Surubí. Previamente, el conjunto de autoridades locales acompañó a los organizadores, y recorrieron la muestra y visitaron a los expositores, en un marco de alegría y satisfacción.

Pasadas las 22 horas, tuvo lugar la apertura con la canción «Mi Goya de Ensueños» interpretada por la Orquesta Municipal, acompañada por la proyección de un video, y así comenzó su actuación el Ballet Oficial de la Fiesta Nacional, presentado por Carlos Gómez Muñoz, quien luego dio paso a las presentaciones de rigor y posteriormente los discursos oficiales, previa entonación del Himno Nacional Argentino, cantado por Alejandro Fernández con el acompañamiento en guitarra de Mariano Maciel.

El primero en dar la bienvenida fue el presidente de COMUPE, José Horacio Urdiró, quien hablo de los desafíos y complicaciones que debió superar la organización de la Fiesta desde el año pasado debido a diversas circunstancias del clima y de la economía nacional. Destacó que se haya alcanzado las 1000 lanchas, y exhortó a todos a vivir con alegría la Fiesta. Agradeció enfáticamente el apoyo que le dio el intendente Gerardo Bassi e integrantes de su equipo. Al tiempo que expresó sus sentimientos acerca de haber comandado la COMUPE hasta este año, mencionando que desde sus condiciones personales trabajó con empeño para lograr los objetivos a pesar de las críticas. En un momento festejado de su discurso se cambió se puso el traje con los colores del surubí.

Urdiró dijo: “Este es el momento que nos toca vivir, se trata de poner el corazón y garra, trabajamos para contar con mil lanchas, fijamos esa cifra porque somos soñadores”.

“Trabajamos para una Fiesta feliz, fuimos criticados por mucha gente. Pero no es tan difícil querer ser feliz, y tener la puerta abierta para que todos participen”, enfatizó.

Y agregó. “Nos animamos a poner una cifra: mil lanchas. Había que tener coraje para hacer eso, como para ponerme ese traje que vestí el año pasado. Pero se trata de ser feliz, ese es el sueño, representando al grupo loco, soñador que ansía la fiesta maravillosa”.

“Gracias. No voy a olvidar esto. Seamos felices. Goya tiene el corazón abierto. Voy a terminar mi gestión diciendo que me atreví a ser feliz y lo vamos a multiplicar en el tiempo lo logrado”, afirmó emocionado el presidente de la COMUPE.



INTENDENTE BASSI

Después de Urdiró, habló el Intendente dejando inaugurada esta 42º Fiesta Nacional del Surubí que ya estableció un récord absoluto con 1001 equipos inscriptos y dejará una marca indeleble en la historia de Goya al ser también la primera edición con entrada libre y gratuita en el predio por decisión del profesor Gerardo Bassi expresó: “Son tiempos de estar juntos y unidos. Por eso estamos acá, muy cerca de cada uno de ustedes. Quiero agradecer absolutamente a todos. Creo que llegar a una edición 42 de nuestra Fiesta Nacional del Surubí tiene que ver con una trayectoria de Fiestas que se han sucedido en el tiempo. Y en la vida es bueno ser memorioso, y recordar y agradecer a tantísimos presidentes de COMUPE, clubes, barras pesqueras, pescadores que son los actores principales de la Fiesta. Cada Intendente en su momento aportó todo, quiero especialmente un agradecimiento a esta COMUPE, y a estos empleados municipales, que han trabajado tanto después de tanta lluvia para que estemos todos juntos, dispuestos a festejar nuestra Fiesta Nacional del Surubí, que es Goya y que Goya es esta fiesta”.

El jefe comunal mencionó el brillo alcanzado por el Pre Surubi y la selección de jóvenes artistas que actuarán durante el Festival. Y luego continuó diciendo: ““Sentimos el orgullo de ser goyanos y nos auto convocamos aquí a fines de abril, donde vienen los hijos, nietos, y nos preparamos para que las abuelas hagan los mejores postres y los padres hagan los asados maravillosos; donde tiramos los colchones para que todos podamos estar presentes porque somos goyanos en Nueva York, en Córdoba o en Capital Federal. Goya es nuestro lugar en el mundo”, remarcó.

“Hoy es la Fiesta de todos, porque todos podemos venir a participar de la misma”, puntualizó el Intendente, e invitó finalmente al público a que venga al predio y en lo posible done algún elemento no perecedero para una colecta solidaria en favor de inundados en el sur del país y la provincia.

Seguidamente, hubo una invocación religiosa y después, comenzó a sonar la Canción del Surubí, interpretada por Oscar Macias, acompañado del Ballet Oficial y el recitado magistral de Carlos Gómez Muñoz, iniciado con su legendaria frase "amarradero del viento...", seguido de un gran espectáculo de fuegos artificiales que marcó el comienzo de la Fiesta Nacional del Surubí.

En esta primera noche hicieron su presentación las candidatas a reina nacional del surubí. La grilla de artistas estuvo integrada por Oscar Macias, los ganadores del Pre Surubí, Emboyeré y finalmente la actuación de Soledad.-