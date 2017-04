Al festival también se puede acceder de forma libre y gratuita todos los días

La Municipalidad de Goya y la COMUPE aclaran que al festival también se puede acceder de forma libre y gratuita durante todos los días. Además, el acceso a la Expo-Goya es libre y gratuito todo el día. En ningún momento se cobra entrada. Al festival también se puede acceder de manera gratuita. Lo que tendrá costo, son dos sectores de sillas: en el primero (Sector A), las más cercanas al escenario, a un valor de $150 per cápita; y un segundo (Sector B) inmediatamente posterior al primero, a una valor de $50 per cápita. Los precios se mantienen durante los tres días de festival. Además, se puede adquirir un pase libre para todos los días en el Sector A, por un valor de $450 per cápita.También habrá un sector con atención de mozos, ubicado en una zona similar al Sector A pero sobre una tarima, y el valor de la mesa con cuatro sillas es de $800. En este sector habrá un total de 40 mesas.Las sillas se venden durante todo el día en el predio Costa Surubí.