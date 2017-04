Municipalidad habilitó dos nuevas cuadras de asfalto en calle Monte Caseros

La zona norte se suma a la lista de sectores que se están viendo favorecidos con el accionar de la Planta vial Goya, que ha permitido asfaltar dos cuadras de la calle Monte Caseros. Vecinos agradecieron esta realización.

Anoche en el barrio Sargento Cabral, el intendente Gerardo Bassi continuó con el raid de inauguración de obras. En esta ocasión, se trató de dos nuevas cuadras de asfalto realizado por la planta Vial Goya en calle Monte Caseros.

Hubo mensajes de los vecinos, en representación del resto de los pobladores del barrio anfitrión. Así el conocido “Tatino” Alegre expresó: “Estamos contentos con el asfalto nuevo. Quiero agradecer a la gestión de Gerardo y a todo su equipo de trabajadores que han hecho posible que este sueño de muchos años como vecinos anhelábamos. Yo veía a esos niños salir a la escuela con las zapatillas en las manos y me tocó ser presidente y yo quería dignificar al vecino. El asfalto es el progreso, cosas que por ahí no se valoran cuando se vive en el centro. Esto tiene una importancia fundamental y tengo que agradecer a todo el equipo de trabajo de Gerardo: Francisco Acevedo: Marcos Bassi y mucha gente que por ahí desde el anonimato trabajó con lluvia, con sol, poniéndole el hombro a esto. Estoy agradecido e invito a los vecinos que mejoren sus frentes, embellezcan su barrio, esto es progreso, muchas gracias Gerardo por tu gestión”.

También dirigió unas palabras Andrés Córdoba, quien es un jockey que actualmente recorre el mundo tras pasar por Dubai. Elogió la gestión municipal que se refleja en un conjunto de mejoras que son visibles para el turista y precisó: ”Para mí es un privilegio estar acá. Quiero agradecerle por el embellecimiento de la ciudad de Goya. Si bien no estoy todo el año acá, veo cómo está la ciudad con el alumbrado, la limpieza, las obras, contentos y agradecidos”.

Otros vecinos que en forma sencilla y breve agradecieron al intendente fueron Delia Romero, actual vicepresidenta del barrio Sargento Cabral y otras frentistas.

También se escucharon unas palabras del agente municipal Fabián Fiorito quien integra el equipo que opera la planta Vial Goya quien dijo estar lógicamente contento por el trabajo que llevan a cabo y que permite generar tanta felicidad entre los vecinos y agradeció la oportunidad de formar parte de la Municipalidad de Goya.



INTENDENTE BASSI

Finalmente, antes del tradicional corte de cintas, habló el intendente Gerardo Bassi. Quien en primer término se explayó sobre los equipos de trabajo que hay en la Municipalidad, relatando hechos puntuales que reflejan la labor articulada de los mismos y comentó a los vecinos algunas novedades en relación a las obras y acciones que lleva a cabo el gobierno municipal, en especial las que tienen que ver con las plazas y sitios emblemáticos de la ciudad. También el profesor Basi dedicó una parte de su discurso para hablar de los valores esenciales de la vida, de la necesidad de prestar más atención a los jóvenes, de brindarle contención y afecto, y los jóvenes tienen un lugar especial y privilegiado en la agenda de las políticas de su gobierno municipal.

Entre otros conceptos el jefe comunal dijo: “Estamos en un tiempo muy particular. Vamos a escuchar muchas propuestas, mucha violencia que empieza por la lengua, intento mantener la boca cerrada y tratar por todos los medios que con el pensamiento en acción hagamos realidades aquellas cosas que los vecinos demandan y necesitan. Y hoy estamos acá inaugurando muchos metros de la calle Monte Caseros. Entonces en este tiempo van a haber muchas declaraciones, mucha agresividad. Este equipo municipal no va contestar ninguna de ellas. Simplemente vamos a seguir trabajando mucho, vamos a dejarnos ayudar”.

El profesor Bassi contó lo que hace la Municipalidad para recuperar, embellecer las plazas y espacios públicos, y puso como ejemplo la espectacular remodelación de la plaza San Martín que todos los días se colma de público, especialmente niños que aprovechan y disfrutan intensamente los juegos instalados por el gobierno municipal incluyendo el “pelotero laberinto” donado por el mismo jefe comunal. Además de las mesas, y demás elementos puestos por la Municipalidad.

“Y para esos son los espacios públicos para que sirvan para los más humildes, que puedan tener un lugar lindo, bien cuidado para que puedan jugar y también festejar un cumpleaños”, dijo.

Por otra parte, dijo que esto tiene que ver con preparar a la ciudad para la Fiesta Nacional del Surubí y recordó que este año la entrada al predio Costa Surubí será gratuita. Al respecto dijo que “hemos hecho un esfuerzo enorme para sostener y que la Fiesta sea para todos, creemos en un Estado presente que ayuda, y que podamos participar todos de la Fiesta.

Dijo el Intendente: “Felicito al barrio, sé que en la función pública, siempre hay un agridulce siempre es así, nunca se termina de dar respuesta a todos y tantísimas demandas. Se procura desde la buena fe, desde un equipo y con mucho trabajo. A veces no alcanza, a veces también tiene que ver con la articulación provincia y nación para que el intendente que procura sostener el ánimo de la ciudadanía en una demanda social que ha crecido mucho, demos respuesta a las que los que necesitan”.

“Les propongo que cuidemos a nuestros jóvenes, que seamos felices, que miremos a la vida desde la memoria que tiene que ver con el recuerdo, con no repetir errores, que miremos la vida con valentía para superar las dificultades y también tengamos mucha esperanza porque el mañana seguramente será mejor, a no aflojar con las ganas de siempre, solamente unidos con distintas miradas pero todos los que compartimos esta visión de una sociedad más justa, más equitativa donde todos tengamos oportunidad y por supuesto que tiene oportunidad, quien más trabaja y le ira mejor ese es nuestra visión de una sociedad y una ciudad absolutamente para todos, ano aflojar”, enfatizó el Intendente.