En Goya Colombi mantuvo un encuentro con las mujeres del Programa Salud más Educación

En las instalaciones de la Escuela 440 de la ciudad de Goya, el Gobernador de la provincia acompañado por los ministros de Coordinación y Planificación Eduardo Vischi, de Educación Susana Benites, de Industria Comercios y Trabajo Ignacio Osella, de Desarrollo Social Federico Moulia, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, legisladores nacionales y provinciales, la directora del Establecimiento Educativo, Luisa Saucedo, el director del hospital Zonal, Raúl Martínez, docentes del establecimiento y una las mujeres cuyos hijos son beneficiarios del programa Salud más Educación, mantuvieron un encuentro en que se dieron detalles de la mencionada propuesta que tiene en marcha el ejecutivo provincial. Colombi pidió compromiso a los padres para mantener en óptimas condiciones a los niños y jóvenes para que en el futuro puedan asumir las responsabilidades que le correspondan.Un importante encuentro mantuvo el mandatario provincial Ricardo Colombi con casi medio millar de mujeres cuyos hijos son beneficiarios del Programa Salud más Educación, el mismo tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela 440 de la ciudad de Goya, en a ocasión la directora del establecimiento Luisa Saucedo, expuso las motivaciones que genera en el plantel docente este programa, expresando: “sin dudas la formación, el aprendizaje y la capacitación, están estrechamente relacionados con la alimentación y la condición sanitaria de los niños y jóvenes, por lo tanto consideramos como un todo, tanto al proceso de formación como alimentario de los niños, trabajando para de manera correcta vayan cumpliendo el proceso de crecimiento y desarrollo en óptimas condiciones”.Seguidamente el director del hospital zonal Camilo Muniagürren, manifestó: “el programa que estamos articulando se compone de elementos sustanciales como son, la alimentación, el control sanitario, vacunación, y la identificación de los distintos sectores, con sus problemas y sus características, que luego derivan en las intervenciones que fueran necesarias. El programa se complementa y se busca que el proceso alimentario que se brinda en la Escuela sea eficiente y vaya acompañado de una buena salubridad de los niños y jóvenes, lo que sin dudas les permitirá avanzar sin contratiempos en el proceso de formación y aprendizaje.El profesional de la salud expresó que la atención en la actualidad, abarcó a unos 3 mil niños y jóvenes, y que la extensión del Programa alimentario a todas las escuelas de Goya va a generar que se pueda controlar a toda la población escolar.El gobernador de la provincia al hacer uso de la palaba, directamente busco la interacción con la mujeres presentes, abordó el tema desde la perspectiva de la familia y de la trascendencia que tienen la salud y educación en los infantes y jóvenes, expresando entre otros conceptos: “con este programa estamos articulando todos los aspectos para hacer eficiente el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños y jóvenes y generar las mejores condiciones para que estos aborden el proceso de formación y aprendizaje en las escuelas, garantizando una correcta alimentación, buen control sanitario, que cumplan con los planes de vacunación vigentes, y para ello integramos el trabajo del sector sanitario con el educativo. Y aquí quiero destacar el compromiso de los docentes, los tenemos a todos aquí presentes, que son los que dan los pasos fundamentales con los niños y que son los que custodian sus desempeños en el proceso educativo”.Agregando: “si bien tenemos a los actores fundamentales de este proyecto, no es suficiente, sino están los padres y sobre todo las madres, que son las que conocen a sus hijos, las que pueden evaluar su estado diariamente, estaremos con una carencia muy difícil de llenar, Por eso estamos aquí con ustedes, para que tomen conciencia que la salubridad y la formación son esenciales para darles oportunidades en el futuro a sus hijos, para que consigan trabajo, ser profesionales, deportistas o lo que elijan, pero todo ello no será posible sin educación y salud. Queremos que las madres confíen en los docentes, en los agentes sanitarios, que al primer problema y cuando divisen algunas dificultades recurran a ellos, tenemos una dura batalla contra las adicciones y las drogas, no hay que dejarles espacio, por ello la convocatoria y la invitación a ser protagonistas de este programa que busca generar un marco de bienestar y oportunidades para los niños y jóvenes”.