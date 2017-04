Concejales y vecinos con Jefe de Prefectura por empresas que extraen arena de lugares no permitidos

Ayer lunes los concejales Raquel Guerreño, Ludmila Baldi Escobar y Kellerman Kalenberg, junto al Presidente del Consejo Vecinal del Barrio Santa Catalina (Curva del Regimiento) Hugo Gabriel Martínez, y los vecinos Raúl Dissi y su esposa, fueron recibidos por el Jefe de la Prefectura Naval Goya, Prefecto Martín Eduardo Nieres, ante quien plantearon los problemas que causa en las defensas del sector la extracción de arena que hacen tres empresas de lugares no habilitados por el ICAA.Los presentes le plantearon al Prefecto Martín Eduardo Nieres la necesidad de la intervención de la fuerza que comanda en la ciudad para que se respeten los lugares autorizados por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), respondiendo el jefe prefecturiano que estaba por fuera de sus atribuciones y que el municipio era quien debía solicitar al ente provincial su control y posible sanción.Afirman que el ICAA autoriza la extracción de arena de la Boca Falsa, pero nunca dentro del Riacho Goya.La Presidente de la Comisión de Obras Públicas del HCD, Raquel Guerreño, indicó que desde la comuna harán las gestiones y/ o denuncias que sean pertinentes para evitar el daño que esta acción de las areneras provocan en las defensas.Por su parte, el Presidente del Consejo Vecinal del Barrio Santa Catalina, Hugo Gabriel Martínez, explicó que tienen autorización de trabajar en lo que se conoce como “Boca Falsa”, y que como consecuencia de que extraen arena de donde no deberían se producen socavamientos y desmoronamientos que hizo que no solo se ponga en riesgo a las defensas de la ciudad contra las inundaciones, sino que también familias enteras debieron ser relocalizadas y no pueden regresar al barrio por ello.Raúl Dissi agregó están trabajando allí tres barcos areneros que provocan gran cantidad de desbarranques, ya que ese dragado no solo perjudica a las defensas sino también a la Isla Las Damas que es Reserva Natural y se debe cuidar con extrema precaución, y de donde se pierden árboles. Desde el Club Juventud Unida hacia el Barrio Santa Catalina se producen muchos desbarranques, aseveró.Sobre la tarea de los barcos areneros, informó que trabajan dentro del Riacho Goya, y que incluso el de la Arenera Melana está firme sobre 30 metros de profundidad de donde saca la arena.Denunció también que los responsables de esa empresa son muy agresivos, y que ante el reclamo de los vecinos por lo que hacen mal, responden que “no nos importa, nosotros arreglamos todo con plata”, sin que les importe la debilitación de las defensas de Goya. Dijo que los responsables son las empresas Casiriaga, Melana y Vilas, y que toda la población de Goya debería estar preocupada.Los vecinalistas agradecieron la preocupación de los concejales, sobre los que dijeron que es así cómo se debe trabajar, estando en donde se pueden gestionar las soluciones a los problemas de la gente.En la reunión semanal de la Comisión de Obras Públicas, que tendrá lugar este martes, se tratará lo acontecido en esta reunión.