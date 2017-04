1° de mayo: Macri será la figura central de un acto por el Día del Trabajo organizado por Momo Venegas

El presidente estará presente en la celebración que organizó Gerónimo "Momo" Venegas en el estadio de Ferro Carril Oeste de Caballito.El presidente Mauricio Macri aceptó la invitación de Gerónimo "Momo" Venegas y será la figura central, el próximo el 1° de Mayo, Día del Trabajo, en el estadio de Ferro Carril Oeste, en Caballito, con motivo del congreso nacional del partido Fe, que integra Cambiemos y que dirige el titular del gremio de trabajadores rurales, según confirmó el propio sindicalista a Télam.El partido Fe estará acompañado en el acto por la conducción de las 62 Organizaciones gremiales peronistas, los 47 gremios que se negaron a acatar el paro convocado por la CGT el último 6 de abril, y que tienen impugnada, en el Ministerio de Trabajo, a la conducción tripartita de la central obrera, con la amenaza de acudir a la Justicia ya que, aseguran, fue elegida en clara violación al estatuto.En el acto, convocado para las 16, está previsto que Macri -que irá acompañado con buena parte de su Gabinete- hable alrededor de las 19 y, antes, hacia el mediodía, la mesa directiva de las 62, con Venegas a la cabeza, compartirá un asado en la sede del Sindicato de Conductores de Taxis de la Capital Federal, que también está en Caballito, a tres cuadras del club."En Presidencia ya nos dijeron que sí vendrá y que ya figura en la agenda del presidente", dijo a Télam Venegas, uno de los sindicalistas que no se adhirió al paro del 6 de abril y que forma parte de las 62 Organizaciones.El año pasado, para el Día del Trabajador, Macri almorzó locro con Dante Camaño, secretario de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de Capital Federal (UThGRA) en una sede del gremio gastronómico porteño.Esa reunión se había hecho dos días después de que las centrales obreras de la CGT Azopardo y Alsina, y las dos CTA, encabezaran una masiva concentración para exigir al Gobierno medidas económicas para cuidar el salario.La decisión de participar fue transmitida al Partido Fe directamente por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, luego que laCGT confirmara la convocatoria a un acto en el estadio de Obras Sanitarias para conmemorar el Día del Trabajador.La central obrera hizo ese anuncio a los medios tras una reunión de su Consejo Directivo, que emitió un duro comunicado ratificando que "no existe ningún diálogo con el Gobierno".Si bien institucionalmente la CGT no tiene contacto institucional con el Ministerio de Trabajo, la gran mayoría de los sindicatos -aún los más combativos- mantienen diálogo cotidiano con el Ejecutivo.Macri ya participó de actos típicamente peronistas. En el último tramo de la campaña presidencial del 2015 asistió al emplazamiento de una estatua de Juan Domingo Perón en una plaza porteña, en un acto en el que además de Venegas estuvo Hugo Moyano, por entonces, su firme aliado.