Igancio Osella confirmó el inicio de obras de desagues en Goya

En oportunidad de la reciente visita del gobernador Ricardo Colombi, se formalizó el inicio de una serie de importantes obras de pluviales en la zona del barrio Coembota, sector de calles Kirchner y Jujuy, del otro lado de la Laguna Bosco, y en otras partes de la ciudad, que demandarán una inversión de 60 millones de pesos. La obra fue destacada por el ex intendente Ignacio Osella quien también ponderó el lanzamiento del programa “Sello Correntino”. En declaraciones al programaque se emite por, el actual ministro de Industria, Ignacio Osella destacó que “es el inicio en goya de todo lo que tiene que ver con el plan de desagües pluviales previsto en el plan de defensas de la ciudad de Goya”.“La obra se inicia en la zona del barrio Coembotá, sector de calles Kirchner y Jujuy, del otro lado de la Laguna Bosco, ya se hace el inicio de obras, y en una primera etapa es una inversión por 60 millones”, precisó.“Es el inicio de la obra de infraestructura más importante que tiene pendiente la ciudad de Goya, se inicia con fondos propios de la provincia, que le va dar continuidad durante todo el año 2017, está previsto en el presupuesto, se lanza fuerte en eso, primero empieza ahí en Laguna Bosco, Coembotá, Guemes, luego Scófano; San Ramón y termina con la obra allá en el refuerzo de la estación de bombeo Circunvalación para de esa manera poder mejorar todo lo que es escurrimiento de aguas en zonas complicadas de la ciudad que son zonas bajas”, comentó el funcionario provincial.Se le preguntó sobre cuál es el grado de avances en las gestiones por las defensas de Goya. Osella respondió: “Yo no estoy en el tema. Eso tendrían que preguntarle a la gente del PRODEGO y de la municipalidad, lo que está faltando ahí es terminar con las mensuras, según lo que tengo entendido, pero no puedo informar sobre eso”.

Sello Correntino

El programa del Sello Hecho en Corrientes fue presentado recientemente en la sede de la Cámara Empresarial. Este sello va a reflejar la calidad del producto, tendrá controles del Ministerio de Producción y le va a dar un realce, e inspirará confianza en el mercado. Osella comentó sobre este tema que la repercusión “ha sido muy buena, hay muchas empresas interesadas en incorporarse a este programa que permite darle visibilidad a la industria de la provincia, permite mejorar todo lo que tiene que ver con el marketing de las mismas industrias y hay muchas empresas interesadas, algunas ya iniciaron todo el trámite, de toda la provincia, no solo de Goya que se están inscribiendo en el programa Sello Correntino, que es un programa que le da visibilidad a las empresas y a su vez mejora mucho aspectos relacionados con el marketing de las empresas, y la posibilidad de acceder a financiamiento, y ser pate de un programa que en definitiva le va a dar mejores mercados a la industria de Corrientes, esa es la idea y la verdad es que hemos tenido una respuesta muy pero muy buena por parte de los industriales”.

Anunció que “para el 1º de mayo hacemos lanzamientos en supermercados y medios de comunicación para iniciar el proceso de posicionamiento de las industrias”.

“Sin dudas vieron y la respuesta ha ido muy positiva, tuve una reunión con empresas, y lo que esperamos ahora es el impacto que va a tener el primero de mayo, lo que planteamos es trabajo para los correntinos, se va a hacer el lanzamientos en medios y en góndola en los supermercados”, recalcó Osella.-