Concejal Monzón sobre Gerardo Bassi: “Acá está el mejor intendente de la historia de la ciudad de Goya”

En su efusivo discurso ante los funcionarios, concejales, vecinalistas y vecinos que acompañaron la inauguración de las cuatro cuadras de asfalto de la calle José María Soto, este viernes en el barrio La Rotonda. Enumeró varios proyectos sumamente beneficiosos, vetados por el intendente anterior y que los hizo realidad Gerardo Bassi.“Se avecinan tiempos de política, en que vamos a tener que elegir al intendente de Goya nuevamente, por cuatro años más. Si hay algo que me gusta en la vida, alguien que ha ocupado una banca de concejal por segunda vez (ya casi voy a llevar seis años de mandato), es tener un poquito de memoria. Por eso quiero recordar algo, porque hay muchos que andan diciendo muchas cosas que no son verdad”.“Esta planta asfaltadora, para que ustedes tengan idea, debe ser esta una de las pocas de las ciudades de la provincia que la tiene. Es muy difícil tenerla y hay que tener un hombre con coraje y mucha inteligencia política, que maneje exactamente bien un Municipio, para poder comprarla y obtenerla. ¿Por qué les digo esto? Corría el año 2012 y como concejales de la oposición, presentábamos un proyecto de ordenanza, autorizando al Poder Ejecutivo de ese momento (que hoy habla mucho), a que compre una planta asfaltadora nueva o usada, para que se pueda asfaltar con asfalto en caliente (y no el asfaltito que trajeron en la Tucumán, con unos tachos desde Reconquista), un asfalto en caliente que no se va a romper nunca más. ¿Saben qué pasó? Votamos, fue una realidad y ese intendente de ese momento [Osella] no quiso comprar esa planta. Hoy esta planta es una realidad y acá la están viendo acá, también frente al predio Costa Surubí y tenemos un plan estratégico para realizar en el transcurso de este año más de 150 cuadras de asfalto en caliente y reasfaltado”.“También presentamos un proyecto para la compra de un colectivo para que puedan utilizar las entidades intermedias, clubes y todos los que quieran utilizarlo; ese intendente lo había vetado, no lo compró y Gerardo Bassi lo compró en tres años y cuatro meses”.“Presentamos un proyecto para obtener una ambulancia completamente equipada, con todos los beneficios; ese intendente no la compró y Gerardo Bassi la compró en tres años y cuatro meses”.“Presentamos un proyecto fundamental para la seguridad de los vecinos de Goya, que era tener nuestro Centro de Monitoreo Municipal para que nuestras abuelas, madres, niños y mujeres puedan estar protegidas; se votó, ese intendente lo vetó y Gerardo Bassi en tres años y cuatro meses hizo el Centro de Monitoreo Municipal y hoy ayuda a la Policía de la Provincia para que muchos delitos puedan ser descubiertos y controlados”.Quisiera explayarme mucho más porque hay muchas cosas, como la Avenida Neustadt que se va a inaugurar dentro de muy poco una de las entradas principales, que va a ser hermosa; o la Casa del Bicentenario que no la pudo terminar el otro intendente y la terminó Gerardo Bassi; y muchísimas cosas más.Quiero decirles a los vecinos, que utilicen la memoria y piensen en todos esos años que perdió Goya y comparen con estos tres años y cuatro meses. Por más que me digan lo que me digan, acá está el mejor intendente de la historia de la ciudad de Goya. Se los aseguro y lo vamos a acompañar nuevamente con el voto.