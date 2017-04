Gerardo Bassi inauguró cuatro cuadras de asfalto sobre calle José María Soto

En el corazón del barrio La Rotonda de Goya, la Municipalidad de Goya a través de su Unidad Asfáltica Municipal Vial Goya inauguró cuatro cuadras más de asfalto, el viernes último, pasadas las 19:00. Con esfuerzo y recursos propios, restan dos cuadras más para completar las nueve proyectadas en esta zona.El acto inició con palabras de Guillermo Zalazar, vecino del barrio, agradeciendo al intendente Gerardo Bassi y su equipo: “Este es un sueño esperado desde hace mucho tiempo. Valoro por motivos laborales porque soy remisero, y les aliento a que sigan laburando porque se nota la mejora de la ciudad”.Otro de los vecinos que habló, es el Dr. Roque Gelabert: “Estamos muy orgullosos esta noche, de poder inaugurar nuevamente otras cuatro cuadras de asfalto, que sumadas a las de calle Evaristo López, y las que seguramente muy pronto serán asfaltadas en 12 de Octubre, no se imaginan lo que le cambia el nivel de vida a los vecinos. Me quedan solamente palabras de agradecimiento en nombre del barrio, y tomar algo que es como un lema suyo, Profe: ¡A no bajar los brazos y con más fuerza que nunca, porque unidos, Goya puede seguir haciendo mucho más!”El subsecretario de Obras Públicas, Francisco Acevedo habló en representación de operarios y técnicos que trabajaron en la obra: “Es un honor y alegría poder inaugurar estas cuadras de asfalto, ya que me toca la doble función: una especialmente la del corazón; este es mi barrio, donde nací y dejarle algo a la gente que hoy habita en él, y a toda la gente amiga con la que me he encontrado mientras estuvimos trabajando en el lugar, indudablemente es un regalo al corazón. Un regalo que me permitió la confianza dada por el intendente municipal Gerardo Bassi, mi compañero. Este hombre que confió un día en la Coordinación de Consejo Vecinales para ocupar un lugar dentro del gobierno municipal, después me invitó a que pasemos a la Subsecretaría de Obras Públicas y hoy me dio esta responsabilidad”.“Cuando veníamos caminando con mi compañero de lucha política, Ariel Pereira; veíamos el logro de esta planta asfaltadora, que costó muchísimo tenerla y que peleamos durante muchos años para que exista. Él me decía algo, que no solo beneficia a los vecinos de este hermoso barrio, sino que hoy cientos de padres van a poder venir con sus motos, autos y dejar a los chicos en esta escuela, y no van a pisar el barro. Eso un orgullo para nosotros” dijo el concejal del Frente para la Victoria, Pablo Marcelo Alejandro Monzón.El intendente Gerardo Bassi fue el último orador de la noche, quién primero destacó la presencia de autoridades municipales de Saladas, que lo acompañaron en el acto: “Uno se siente muy energizado, porque creo que hay algo que no debe faltarle a ningún intendente, que es ganas; y este intendente tiene muchas ganas. Quiero agradecer en primer lugar la presencia del compañero Alterats, de la compañera presidenta del Concejo Deliberante de Saladas, de los concejales… Muchas gracias por su presencia. Han estado por un tema específico y por supuesto que les hemos abierto la Municipalidad para compartir nuestras experiencias y poder realizar mejor nuestras tareas”.“Muchas gracias, Carlitos Gómez Muñoz. Hoy le hacía escuchar a los concejales tu relato de la Fiesta Nacional del Surubí”.“Carlitos es un referente de la locución. Estaba en Radio Universidad allá por el año 1978, cuando yo ingresé al 1er Año del Instituto de Educación Física (de la Ciudad de Córdoba); lo escuchaba y me traía a la memoria, la voz de nuestra querida ciudad de Goya”.“También quiero expresarles mi agradecimiento a los concejales. Hoy les contaba a los compañeros de Saladas que tuvimos muchas dificultades, apretamos los dientes y muchas veces, en un baño, sólo, se me caía más de una lágrima. Entonces con un grupo de diez concejales, que han sido el escudo protector de nuestra gestión. En un momento, estuvimos al borde del knock out cuando nos hicieron una manifestación y pretendían tomar la Municipalidad. Entonces estuvo el pueblo, los compañeros y concejales, que jamás tuvieron duda de las ganas, pasión y voluntad que tenía este intendente, que necesitaba un tiempo para transitar. Así es que públicamente les quiero rendir este agradecimiento hoy, que estamos en esta situación. Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos”.“Al equipo quiero decirle que estamos comprometidos. La política tiene una mirada sospechosa, bajo la lupa y hoy más que nunca, les pido a todos, tener la humildad necesaria para poder escuchar a los vecinos. Les pido esa constancia en el esfuerzo. Vinimos al estado municipal para servir. Hoy necesitamos redoblar el esfuerzo”.