Federal C: Central recibe a Huracán de Montecarlo en la ida de semifinales

Este domingo Central Goya recibirá a Huracán, de Montecarlo, en el partido de ida correspondiente a las semifinales de la Región Litoral Norte, Ascenso Paraná, del Torneo Federal "C" de fútbol.El duelo se jugará en el estadio Pedro Celestino López y el inicio está pautado para las 17 con el arbitraje de Víctor Augusto Vallejos, asistido por Nicolás Matías Sosa y Jorge Hugo Luis Cardozo, una terna de la ciudad de Corrientes.El equipo de César Soto viene de eliminar en cuartos de final al duro Victoria, de Curuzú Cuatiá, al que le ganó en la ida como local (1-0) y en la revancha (2-1), en la Sucursal del Cielo.El Globo, por su parte, dejó en el camino a Atlético Oberá con el que cayó en la ida como visitante (2-0), pero se recuperó en la vuelta (4-2), por lo que hubo que ir a la instancia de los penales. Allí se impuso 4-3 y avanzó de fase.El mal tiempo que reinó en buena parte de la semana no fue un obstáculo para que el plantel "Negro" trabajara a conciencia. Lo hizo en diferentes lugares y con la mejor predisposición de los jugadores. Sí un par de ellos, Jorge Andrés Márquez y Hugo Damián Buffa, estarían prácticamente descartados por las diferentes lesiones que sufren.El defensor proveniente de Cañonazo, de Lavalle, tiene un desgarro que aunque leve le impedirá estar ante los misioneros. Lo del volante izquierdo, en tanto, es una molesta pubalgia que lo tiene a maltraer desde hace tiempo. Aunque él hace fuerza por jugar la evaluación final correrá por cuenta del cuerpo técnico.El regreso a las prácticas de Pedro Oscar Machuca fue la noticia saliente de la semana. "Vinchuca" había sido separado del grupo luego de la primera fecha de la etapa clasificatoria, tras haber jugado con otros tres compañeros un encuentro del último Nocturno organizado por la entidad. Ahora, con la anuencia de los propios directivos, hubo un "indulto" y el zaguero se puso a disposición de Soto. Si no sucede nada raro sería el reemplazante de Márquez y acompañante del "Gringo" Valenzuela en la dupla central.El resto de la defensa se completaría con Cristián José González en el arco, Raúl Alejandro García (está "tocado" pero llegaría) y Federico Emmanuel Sánchez como laterales.Por Buffa -si se decide que no juegue- hay varios candidatos para sustituirlo. El talentoso Rodrigo Palacio o bien Agustín Cáceres, -ambos juveniles-, que tienen distintas características. El primero, sin tanta marca pero con mayor generación de juego, que ya se ganó la posibilidad de sumar minutos por su capacidad y el segundo, que tiene el perfil zurdo del titular, va por el costado y puede tirar centros, aunque es inexperto. Alguna chance se le adjudica también a Walter "Colita" Alegre que precisamente lo que le sobra es experiencia.El sector medio se completa con Maximiliano Andrés Gauna por derecha y el habitual doble cinco, Lucas Nicolás Bello y Alberto Jesús Pezoa.Otra duda que se le presenta al entrenador es quien acompañará a Leonardo Fabián Sosa en el ataque. Hay una dura competencia allí porque los tres delanteros con los que cuenta, en mayor o menor medida, siempre le respondieron. El que parece que pica en punta para ser titular el domingo es el veloz José Andrés Arce.Enfrente tendrá a un rival del que no se tiene mayores referencias y que pasó una difícil semana por la renuncia del técnico Roberto Muller (ex volante de Mandiyú de Corrientes), tras la clasificación ante Atlético Oberá. Hubo idas y vueltas, pero finalmente entre los directivos y jugadores lograron convencer al orientador táctico para que siguiera hasta el final de la participación en el Federal C.Sus principales figuras son el goleador Eduardo "Chori" Sosa, José "La Joya" Silva, Sebastián Rótoli y el vigente arquero Roberto Geck.Las cartas están echadas y la serie tiene un pronóstico reservado. Serán 180 minutos a pura adrenalina. Central buscará quedarse con el primer chico para llegar un poco más tranquilo a la revancha.La otra semifinal del Ascenso Paraná se disputará en territorio chaqueño. El próximo domingo, desde las 16.30, jugarán la ida Defensores de Vilelas y Comunicaciones de Mercedes, el otro representante correntino en la competencia.El árbitro será Diego Arnaldo Fernández. Los asistentes José Catalino Otazú y Luis Jara, terna de Formosa.