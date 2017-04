Ajustan preparativos en zonas de rios para el Concurso de Pesca del Surubí

Juan Cenoz del área Logística de la COMUPE dio precisiones sobre el trabajo que están haciendo en las zonas de pesca, y que tiene que ver con la colocación de antenas y con los preparativos para coordinar la labor de los fiscales durante el concurso.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, Cenoz, comentó: “Se instalaron torres en El Guarapo y en la Boca Nueva. Se probaron equipos y andan perfectamente. Si el tiempo nos permite el domingo vamos a colocar en la Cortada del Caraguatay otra torre con antenas, y frente al Caduco otra más, con antenas. Son cuatro torres para cubrir los 120 kilómetros de pista de zona de concurso”.

“Tenemos todas las radios para los fiscales. Tenemos 26 radios. Creo que va a salir todo bien. Radioaficionados son cuatro o cinco que están en la área de comunicación. Luego están en puestos fijos. Se coordina bien ese tema”, precisó.

Se le preguntó cómo funciona el sistema logístico. A lo que respondió Cenoz: “Primero, se reparte a los fiscales, se les da todas las planillas para ir a Parque Cerrado. Una vez ahí controlan la planilla que nos da el área de Cómputos y ahí informan ellos qué equipo está o no está. Una vez hecho eso se larga el concurso. Las lanchas van a la zona y ya sabemos qué cantidad de equipos no hicieron Parque Cerrado. Esos pescadores sí o sí tienen que pasar por el flotante o en el Mozambique para retirar la tarjeta de pescador”.



UNA RECOMENDACIÓN

Cenoz pidió “por favor a todos los pescadores, el que no llega con tarjeta de Parque Cerrado va a tener que venir a buscarla sino no puede participar. Una vez que llegaron allá entonces voy controlando todas las tarjetas que voy entregando a los de Parque Cerrado. Al que no hizo ni Parque Cerrado ni pasó por el Flotante, lo buscamos. Generalmente pasa que se equivocó de zona o inclusive no larga. Tratamos de comunicarnos con el pescador y ahí estaría cerrado el tema”.



PARTE FINAL

“Cuando entregan la tarjeta todos los fiscales en la zona de pesca, a eso de la hora 19 vamos pasando al flotante, ahi vamos comparando y constatando aquellos equipos que tuvieron algún inconveniente. Aproximadamente, a las 21 tenemos más o menos el panorama de cómo fue el tema de la largada de las embarcaciones que tuvieron inconvenientes”, explicó.



TODO PREVISTO

Cenoz aseguró que “está todo previsto, los fiscales estamos haciendo todos los días una reunión, como son 16 zonas y se dividió en cuatro zonas, desde el martes estamos con el fiscal, ultimando detalles”.



LO MAS DIFICIL

Se le preguntó a Cenoz: “¿Qué es lo más difícil de resolver?. Respondió: “Los fiscales lo tiene bien claro, ajustando conocimientos para tratarlos bien a los pescadores que son los que hacen la Fiesta. Nosotros nada más que ayudamos. Los pescadores son los que te emocionan por las cosas que hacen y dicen. Hay grupos en redes sociales donde se anticipa el clima de entusiasmo y alegría por poder participar de la Fiesta”.

También dijo: “Los pescadores se están enchufando. Por ejemplo, se está organizando el tema de la Peña de los Pescadores para el viernes. Aprovecho para invitar a los pescadores a que concurran a la peña en el Salón del Surubí. Este año está previsto el tema de desayuno desde las siete de la mañana a los pescadores”.