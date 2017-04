Museo Gauchesco: En Goya convocan presentar trabajo spara una antología

El Museo Gauchesco Curuzú de la ciudad de Goya, Corrientes y el Museo Casa del Faro de la ciudad de Quequén, invitan a participar de la convocatoria para formar parte de una antología a presentarse en el mes de julio de 2017.

Gladis Acevedo, fundadora del Museo Gauchesco, en declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, precisó: “Estamos promoviendo una antología literaria titulada “Hablemos de nuestra tierra”, se trata de hablar del gaucho correntino, el paisaje, la idiosincracia del pueblo correntino; sus usos y costumbres todo a través de poesías, relatos breves; esta antología es algo inédito que se hace en Goya, es libre y gratuito y lógicamente es una enorme oportunidad para los escritores que nunca han publicado nada, porque hoy en día el gran impedimento es la publicación dados los costos elevados. Esta antología la hacemos conjuntamente con el Museo Casa del Faro de Quequén y Diaz Llano”.



UNA PROPUESTA CONJUNTA

Gladis Acevedo precisó: “Es una propuesta que se nos ocurrió la idea. Nos unimos, es una especie de intercambio cultural que haremos los goyanos. Hablaremos de nuestra tierra, el aire, el rio. Por su parte, la gente del Quequén hablará del mar, de sus naufragios. Sobre todo esta propuesta es linda porque va a tener una amplia distribución este libro. No solo se va a presentar en Goya sino en la ciudad de Quequen y posteriormente en la Feria del Libro donde vamos a llevar la antología. El goyano se va asegurar que su texto sea estudiado en distintos lugares. Hay gente de la Universidad de Rosario que está interesada en la antología y sobre todo para ver uso y costumbres de cada región”.

Comentó que ”los trabajos lo pueden enviar via mail, o lo pueden traer al Museo todos los días, si está cerrado lo pueden dejar en sobre cerrado por debajo de la puerta. Tenemos una amplia distribución y publicidad en las redes sociales, ahí van encontrar las bases, si se meten en “Museo gauchesco Curuzú”, ahí están la bases y condiciones”.

“No tiene límite de edad, pueden participar niños de escuelas primarias, y de colegios secundarios, pueden participar, un padre un profesor, es amplia la convocatoria y sobre todo el objetivo es buscar autores inquietos que tengan ganas de publicar, hay gente que escribe y que por distintos motivos económicos nunca edita, es una investigación para que se animen y envien una propuesta interesante”, dijo.



LA SELECCIÓN

Añadió que “la selección de texto lo hará un jurado de Goya, especialistas en literatura, licenciadas en letras y en Quequen será lo mismo: se seleccionarán 60 trabajos, pueden enviar tres poesías o dos poesías y un cuento corto y la publicación va a estar a cargo de la municipalidad que nos apoya en este proyecto y ellos se encargarán de hacer la edición, y la distribución se va a dejar acá en el Museo de Quequén y se repartirá en algunas escuelas y bibliotecas y se regalará un ejemplar a cada autor”.-



Convocatoria: HABLEMOS DE NUESTRA TIERRA. Antología

1. Pondrán participar escritores argentinos del departamento de Goya, Corrientes y del partido de Necochea únicamente.

2. Sin límites de edad.

3. Géneros literarios: Poesía, ensayos, relatos, cuentos, todos en formato corto.

4. Podrán participar escritores que hayan o no editado libros.

5. Podrán participar escritores noveles.

6. Durante los meses de marzo, abril y mayo, se recibirán las propuestas.

7. Jurados idóneos en ambas ciudades elegirán los textos que participarán en la antología.

8. Se recopilarán 60 trabajos en el partido de Necochea y 60 trabajos en el departamento de Goya.

9. Tema: Nuestra tierra. Historias. Cuentos relacionados con el lugar de pertenencia, su historia y su naturaleza. Poesías dedicadas al entorno, a los personajes y personalidades, todo tema que nuestro terruño nos inspire. Ensayos cortos sobre temas que tengan que ver con el lugar donde vivimos.

10. Fecha de cierre: 30 de mayo de 2017.

11. Los trabajos deberán enviarse por email en letra Time New Roman 12.

12. Las poesías no deberán superar los 30 versos.

13. Los textos no deberán superar una hoja tamaño A4.

14: Todos los trabajos deberán ser inéditos. 15. No se aceptarán plagios.

16. Podrán enviar hasta tres poesías.

17. Podrán enviar hasta tres relatos o cuentos etc.

18. Podrán enviar hasta tres propuestas variadas.

19. Datos completos. Nombre. Nº de documento. Teléfono. E-mail.

Fundamento del proyecto: la idea del proyecto es resguardar para generaciones futuras nuestra cultura. El patrimonio tangible e intangible que nos enriquece.

Email a donde deberán enviar los trabajos del partido de Necochea: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla . Con sus datos personales completos. O personalmente en el domicilio del Museo.

Email donde deberán enviar los trabajos del departamento de Goya Corrientes: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Con sus datos personales completos. O personalmente en el domicilio del Museo.

Se entregarán las antologías editadas de manera gratuita a los que participantes. Este evento es libre y gratuito.

Los libros excedentes se repartirán en los establecimientos escolares, bibliotecas e instituciones culturales de las ciudades participantes. Presentaciones en Ferias del Libro y Festivales Literario. Charlas y Conferencias.

Museo Gauchesco Curuzú José María Soto 801 Goya Corrientes.