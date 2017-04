Prefectura informa el cronograma de horario de atención al público

La Prefectura Goya, teniendo en cuenta la proximidad a la “42º FIESTA NACIONAL DEL SURUBI”, y a fin de optimizar los distintos cronogramas de servicios que esta Institución brinda a los potenciales participantes del Concurso, informa a la ciudadanía que a partir del día JUEVES 20 del corriente, el HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA DE POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN, será de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas, a fin de permitir a los Señores propietarios de embarcaciones y aquellos que cuenten con la correspondiente autorización de manejo de/los propietario/s, con las firmas certificada ante Escribano Publico y Colegiado exclusivamente, puedan realizar las correspondientes inspecciones.Podrán adelantar la INSPECCION de documentación y elementos de seguridad de sus embarcaciones, recibiendo en consecuencia una “oblea de control” autoadhesiva estampada en la embarcación, constancia de EMBARCACIÓN CONTROLADA que evitara demoras en la inscripción en la CO.MU.PE.RESPONSABILIDAD: Las embarcaciones que no cuenten con la “Oblea de Control” NO SERA CONSIDERADA POR LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA COMO PARTICIPANTE DEL CONCURSO.• Carnet Náutico Deportivo vigente (acorde embarcación a timonear).• Certificado de Elementos de Seguridad vigente.• Certificado y Constancia de Matricula.• Tasa Fija Anual (Actualizada).• Chalecos salvavidas aprobados por la PNA, UNO (1) por persona.• Ancla con su correspondiente cabo de amarre.• Pala bichero (o por separado).• Tabla de señales de auxilio.• Bengala de mano roja, dos (2), homologadas por PNA. Que las mismas se encuentren en buen estado y no estén vencidas.• Silbato o bocina mecánica.• Balde de achique.• Extintor triclase vigente.• Linterna de mano estanca.• R.I.P.A. (Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes).Embarcación con cabina: Además de todo lo mencionado, un salvavidas circular con cabo de 27,5 metros.