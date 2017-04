Concejal Baldi Escobar: “Esperamos que la Policía garantice un sistema de seguridad acorde a una fiesta de esta magnitud”.

A pocos días de la Fiesta Nacional del Surubí, funcionarios y concejales manifiestan preocupación por el acompañamiento policial que se necesita para el evento. La concejal Ludmila Baldi Escobar habló del malestar surgido en las redes, luego de que una funcionaria nacional se mostrara escoltada por un policía provincial, en una visita a los barrios.En comunicación radial, la concejal Ludmila Baldi Escobar hizo un fuerte llamado a la reflexión de las autoridades provinciales, por el acompañamiento que esperan recibir para la 42ª Fiesta Nacional del Surubí: “Si bien en las noticias sale que no habría acompañamiento, ojalá que esto no sea así y que realmente el acompañamiento sí sea efectivo y se realice, porque no nos olvidemos que en esta Fiesta Nacional del Surubí la entrada va a ser libre y gratuita, o sea que la magnitud de gente va a ser muy mayor a otros años anteriores, así que espero que esto llegue a una pronta solución y haya ese acompañamiento policial que no debe faltar. Esperamos que la Policía garantice un sistema de seguridad acorde a una fiesta de esta magnitud”.“La Municipalidad de Goya siempre ha hecho eventos muy grandes, con mucha cantidad de personas y se han realizado con total normalidad; y gracias a esta gestión del Profe Gerardo Bassi, siempre fueron de entrada libre y gratuita; pero siempre se ha hecho en el marco de una conciencia ciudadana y de participación en las mejores condiciones posibles. Más allá de esto, si bien esta es una fiesta nacional, tiene una participación mundial, entonces creemos que con esta magnitud y lo que significa para nosotros y para el mundo, necesitamos contar con todo el sistema de seguridad que amerita una fiesta de esta magnitud”.En los últimos días, se publicaron fotos de la Jefa del ANSES Goya, visitando a los barrios, escoltada por un efectivo de la Policía de Corrientes. Hecho que despertó una cadena de comentarios negativos, cuestionando el rol que debe cumplir la policía provincial y la falta de necesidad de un escolta para estos casos: “A mí no me parece que tenga que haber personal policial abocado a ese tema. Otros pueden opinar distinto a mí, pero la policía debe brindar apoyo y seguridad a la ciudadanía” dijo la Dra. Baldi Escobar.“En estos días han sucedido robos en nuestra ciudad. A mí me ha tocado de cerca con un familiar, que me expresaba que antes se veían más policías por las calles, veíamos cada dos esquinas, dos policías; hay preocupación también en las escuelas, lo sé por el grupo de madres (yo soy madre también), ha habido rumores de algunos sucesos extraños de camionetas con extraños logos impresos, rumores de secuestro de criaturas… No podemos dejar al libre albedrío las calles de Goya. Siempre tiene que haber algún tipo de vigilancia, más cuando esos rumores son fuertes y la preocupación del ciudadano exige que haya más control en las calles”.“Entonces a mí me parece que la seguridad es una cuestión que va más allá de las cuestiones políticas o de quién esté hoy en el gobierno de turno”.