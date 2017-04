La COMUPE dio a conocer el reglamento para acreditaciones de prensa

La Comisión de Prensa y Comunicación de la COMUPE, publicó en su sitio oficial, el reglamento para acreditación de medios de comunicación que realizarán la cobertura de la 42ª Fiesta Nacional del Surubí. Vale decir que una vez terminado el proceso de recepción de datos previsto para el domingo 23 de abril, se procederá a las confirmaciones y detalles de retiro de credenciales.



ACREDITACIÓN DE PRENSA

REGLAMENTO ACREDITACIONES – 42° FIESTA NACIONAL DEL SURUBI

La Comisión Municipal de Pesca hace saber a través del Área de Prensa y Comunicación el Reglamento vigente para los medios de prensa y periodistas que desean acreditarse para la edición N° 42 de la Fiesta Nacional del Surubí, la cual se realizará del 24 al 30 de abril de 2017 en la ciudad de Goya Corrientes.



PROCEDIMIENTO

Los solicitantes deberán enviar una nota del medio vía email al correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla con los siguientes datos:

Nombres y Apellidos de los periodistas.

Número de DNI.

Nombre y tipo de Medio.

Función a realizar durante las jornadas de la Fiesta Nacional del Surubí.

Teléfono y correo electrónico de contacto del medio y de los periodistas.



En esta oportunidad, los límites para las acreditaciones serán

2 trabajadores de prensa por diario / medio gráfico.

2 por radio (exceptuando transmisión en vivo).

1 por portales digitales.

3 por Televisión (exceptuando transmisión en vivo).



Vale aclarar que las acreditaciones solicitadas NO son acumulativas.



Para las transmisiones en vivo se deberá solicitar el trámite mediante nota de pedido al email Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla con las necesidades técnicas y de espacio dirigida al Área de Prensa y Comunicación de la COMUPE.



IMPORTANTE

Es válido aclarar que el CUPO de acreditaciones es limitado y, por este motivo, el envío de las solicitudes NO representa garantía de obtener las acreditaciones.

Como política de acreditar a medios y no a periodistas, los cronistas y fotógrafos "Free Lance" NO serán acreditados.

Se solicita respetar los parámetros establecidos.



FECHA LÍMITE

La fecha límite para enviar el pedido de acreditación será hasta las 12.00 horas del 23 de abril de 2017



MEDIOS FORÁNEOS

Resulta oportuno informar para aquellos medios de prensa acreditados confirmados, que los servicios que prestará el Área de Prensa y Comunicación de la COMUPE Goya relacionados a la estadía, serán (SIN EXCEPCION) a partir del día viernes 28 de abril al 30 de abril de 2017 inclusive.