“Voluntariado Goya”: En Costa Surubí harán colecta solidaria por los inundados del Sur del país

En virtud de las inclemencias climáticas y daños sufridos en el último tiempo en las localidades de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, y en poblaciones de nuestra provincia, el Voluntariado Goya ha decidido realizar la campaña de donaciones “Hoy por mi mañana por ti” en el marco de la Fiesta Nacional del Surubí para los afectados de las localidades antes mencionadas. Así lo confirmó el gerente de AGENPRO, Guillermo Quintana, referente del “Voluntariado”.



La campaña solidaria de Voluntariado Goya en favor de inundados de Comodoro Rivadavia se realizará los días 23, 24 y 25 de abril desde las 20hs a las 23hs. Desde el día miércoles 26 al sábado 29 de abril, en los horarios de 10 a 13hs y de 17 a 23hs

Las donaciones sugeridas son alimentos no perecederos, artículos de limpieza, artículos de botiquín y medicamentos en Predio Costa Surubí. Se propone donar chapas de cartón o galvanizadas y colchones, y llevarlas a la sede de CÁRITAS, sita en calle Tucumán Nº 557, de lunes a viernes de 8:00hs a 11:00hs.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, Quintana dijo: “La solidaridad no es solo recibir sino dar. En Goya sufrimos emergencias hídricas producto de la corriente de El Niño. Hoy en Comodoro Rivadavia c hay más seis mil evacuados. Es una ciudad devastada. Les va llevar muchos años recomponer las vidas de sus vecinos y la infraestructura de la ciudad. Creo que es momento de dar. Como se sabe, Voluntariado Goya es una asociación de personas independientes de nuestra ciudad. En su momento nos asociamos para sumar un granito de arena y colaborar. Llegamos a ser más de 100 voluntarios. Teníamos que volver a juntarnos para de alguna manera devolver todo lo que en su momento recibimos”.



PREDIO COSTA SURUBI

Quintana precisó: “Queremos aprovechar el marco de la Fiesta del Surubí que es de gran participación y mucha visibilidad para recibir allí las donaciones. Allí vamos a tener un stand. Estuvimos definiendo el lugar. Recibimos el apoyo del presidente de COMUPE, Horacio Urdiró. Vamos a tener un espacio donde montar una carpa. Estará muy próxima a la entrada. Unos 20 metros hacia la mano izquierda. Ahí vamos a estar recibiendo desde el domingo y hasta el sábado siguiente. Todo lo que tenga que ver con alimentos no perecederos, medicamentos y artículos de limpieza. Tomamos contacto con la casa de Chubut. Nos comunicaron que esas tres cuestiones son las que están precisando. Vamos a juntar esta mercadería en un depósito de Cáritas. Todos los días vamos a registrar la mercadería que los donantes entregan y lo publicaremos todos los días en la página de Facebook: Voluntariado Goya para que todo sea transparente como tiene que ser”.

Adhesión de Voluntarios

Aquellas personas solidarias que quieran sumarse como voluntarios a esta campaña pueden mandar mensaje de whatsapp al 3777-698427 con nombre y disposición de días y horarios.