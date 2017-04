Trabajos con la planta Vial Goya: Intendente Gerardo Bassi: “Vamos a inaugurar otra obra en la José María Soto y vamos por el asfaltado de otras 150 cuadras”

El intendente Gerardo Bassi destacó el avance de la obra pública, especialmente con la utilización de la Planta Vial Goya, y con sus propios recursos. Anticipó que esta semana la Municipalidad estaría devolviendo a algunos vecinos los aportes que hicieron en obras del sistema “Mita y Mita”.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, el jefe comunal evaluó la marcha de las obras de asfaltado con el sistema en “caliente” y dijo: “Es una respuesta, es la respuesta posible. Estamos en un tiempo complejo. Nosotros hemos hecho un leasing para la incorporación de esta planta de asfalto caliente, que la hemos puesto en funcionamiento. Vamos a avanzar con más de 150 cuadras. Estamos por inaugurar cuatro cuadras de asfalto en calle José María Soto. También, estamos trabajando en el asfaltado de las calles Monte Caseros y Paso de los Libres, que son importantes por la cercanía con el predio Costa Surubí. Con estas obras de asfalto le damos una respuesta a esos vecinos que tanto tiempo han estado conviviendo con las dificultades de vivir sobre calle de tierra, y son calles donde hay mucha circulación de gente y de alguna manera se podrá unir con este pavimento los corredores de seguridad vial”.



DEVOLUCION “MITA Y MITA”

El intendente Bassi comunicó: “Estamos con varios frentes de cordón cuneta en la ciudad a las que vamos a ir, luego, con el asfalto en caliente. Y estamos dialogando y consensuando con distintos barrios - algunos de ellos nos han dicho que sí - que van a avanzar con el sistema Mita y Mita que tiene que ver con el programa de devolución. Y esta semana vamos a devolver a varios vecinos lo aportado en distintas obras realizadas. Esa devolución será con la compensación en el pago de impuesto. Es la posibilidad que hay entre lo ideal y lo posible y hoy lo posible es el asfalto caliente”.



OBRAS PENDIENTES

Se le preguntó al Intendente sobre qué ocurrió con las obras de pavimentación y otras anunciadas tiempo atrás y que debían ser financiadas por la Nación. El jefe comunal respondió: “Estamos con una paciencia infinita. Son obras que estaban prácticamente licitadas con pliegos aprobados y ya incluso fueron asignadas. Es una picardía que no se pudieran realizadas. No solo las obras de asfalto sino las de repavimentación, y lo que me preocupa es el tema del edificio del CEPLA. Ante el flagelo de las drogas en Goya se hace un trabajo importante dándole contenido a los pibes. Y esa obra se está echando a perder porque son materiales secos. El CEPLA está en una zona caliente de la ciudad donde los pibes necesitan contención. Esas obras están paradas desde que asumió el actual gobierno nacional. Seguimos gestionando. En oportunidad de la presentación de la Fiesta Nacional del Surubí en el Ministerio de Turismo de la Nación estuve reiterando el pedido de colaboración para poder terminar y si eso finalmente no se concreta, la Municipalidad, con recursos propios va a terminarlo porque el municipio lo necesita”.--